Дослідження: Схід України більш готовий до діалогу з ОРДЛО, ніж раніше

Українці, які проживають на Сході країни, у 2018 році стали більш відкритими та готовими до діалогу з людьми, які мешкають на нині непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей, аніж у 2017 році. Про це свідчать результати Індексу соціальної згуртованості та примирення ООН для Східної України (USE) за поточний рік, які оприлюднили у Києві, у середу, 12 грудня.

За словами радника з питань миру та розвитку ООН Стена Вейтсмана, якщо у 2017 році індекс готовності українців, що проживають на Сході, до діалогу з людьми, які проживають на тимчасово непідконтрольних уряду територіях на Донбасі, складав 5,8, то у 2018 році цей індекс збільшився і склав 6,4 пункта з десяти можливих.

З іншого боку, з 4,2 до 3,6 зменшилося відчуття соціальної загрози з боку осіб, що проживають на тимчасово непідконтрольних уряду територіях . "При чому зросло негативне ставлення людей до військового шляху розв'язання конфлікту на Сході України. Населення відзначає втому від військових дій і посилення песимістичного сприйняття військових засобів вирішення проблеми", - зазначив Стен Вейтсман. Наразі більшість респондентів підтримала мирне вирішення конфлікту на Сході України.

В опитуванні взяли участь понад 6000 жителів Східної України, а саме Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Дослідження проводили агентства ООН в Україні - Програма розвитку ООН (ПРООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Індекс USE – це комплексний аналітичний інструмент, створений для того, щоб поліпшити розуміння соціальної єдності. Індекс містить описовий і прогнозний аналіз даних, що дозволяє визначити стратегічні відправні точки для розроблення підходів і програм для громад, які постраждали від конфлікту. Він ґрунтується на методології Індексу соціальної згуртованості та примирення (SCORE), розробленої на Кіпрі Центром сталого миру і демократичного розвитку (SeeD) і Програмою розвитку ООН.