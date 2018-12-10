 Дослідження: Схід України більш готовий до діалогу з ОРДЛО, ніж раніше | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Дослідження: Схід України більш готовий до діалогу з ОРДЛО, ніж раніше

Українці, які мешкають на Сході України, у 2018 році більш відкриті до діалогу з людьми з непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей, аніж у 2017 році. Про це свідчать результати дослідження ООН.

Донецьк, Україна, Донецька область, 2014 рік

Бабуся в укритті в Донецьку. Фото з архіву (2014 рік)

Українці, які проживають на Сході країни, у 2018 році стали більш відкритими та готовими  до діалогу з людьми, які мешкають на нині непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей, аніж у 2017 році. Про це свідчать результати Індексу соціальної згуртованості та примирення ООН для Східної України (USE) за поточний рік, які оприлюднили у Києві, у середу, 12 грудня.

За словами радника з питань миру та розвитку ООН Стена Вейтсмана, якщо у 2017 році індекс готовності українців, що проживають на Сході, до діалогу з людьми, які проживають на тимчасово непідконтрольних уряду територіях на Донбасі, складав 5,8, то у 2018 році цей індекс збільшився і склав 6,4 пункта з десяти можливих.

З іншого боку, з 4,2 до 3,6  зменшилося відчуття соціальної загрози з боку осіб, що проживають на тимчасово непідконтрольних уряду територіях . "При чому зросло негативне ставлення людей до військового шляху розв'язання конфлікту на Сході України. Населення відзначає втому від військових дій і посилення песимістичного сприйняття військових засобів вирішення проблеми", - зазначив Стен Вейтсман. Наразі більшість респондентів підтримала мирне вирішення конфлікту на Сході України.

В опитуванні взяли участь понад 6000 жителів Східної України, а саме Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Дослідження проводили  агентства ООН в Україні - Програма розвитку ООН (ПРООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Індекс USE – це комплексний аналітичний інструмент, створений для того, щоб поліпшити розуміння соціальної єдності. Індекс містить описовий і прогнозний аналіз даних, що дозволяє визначити стратегічні відправні точки для розроблення підходів і програм для громад, які постраждали від конфлікту. Він ґрунтується на методології Індексу соціальної згуртованості та примирення (SCORE), розробленої на Кіпрі Центром сталого миру і демократичного розвитку (SeeD) і Програмою розвитку ООН.

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