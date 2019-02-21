Донька Пєскова не має доступу до секретних документів, запевняють у Європарламенті

Єлизавета Пєскова, донька Дмитра Пєскова, прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна, котра наразі є практиканткою в Європарламенті, не має доступу до конфіденційних документів. Про це в понеділок, 25 лютого, заявив французький євродепутат Емерік Шопрад, у якого й проходить практику донька речника Путіна. Речниця Європарламенту повідомила, що й у самого Емеріка Шопрада також немає доступу до конфіденційних документів, інформує агенція AFP.

Шопрад - колишній радник Марін Ле Пен, лідерки французької правопопулістської партії "Національний фронт". Нині він входить до складу підкомісії з питань безпеки і оборони при зовнішньополітичному комітеті Європарламенту, а також є членом делегації ЄС-Росія. До Європарламенту Шопрад був обраний від "Національного фронту" в 2014 році, проте вже через рік перейшов у незалежні депутати. Шопрад заявляє, що ніколи не приховував своїх проросійських настроїв і навіть був спостерігачем на організованому Москвою "референдумі" під час анексії Криму, зазначає AFP. "Я ніколи не приховував, що вважаю Крим історично російським", - цитує його слова агенція.

За словами Шопрада, Єлизавета Пєскова вчиться на юриста у Франції. У якості практикантки Пєскова отримує стипендію в розмірі 1000 євро на місяць, а період її стажування триває з листопада 2018 до кінця квітня 2019 року.

Водночас євродепутатка від Франції, представниця соціалістів Крістін Рево Д'Аллон-Боннфуа заявила AFP, що вона стривожена і шокована присутністю доньки Пєскова у Європарламенті. "Це справді шокує. Донька кремлівського речника не хтось там. Я здивована, що її прийом був затверджений парламентським відділом з персоналу", - зазначила депутатка.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2019 року відбудуться чергові вибори до Європарламенту. У Брюсселі стурбовані можливим зовнішнім впливом на вибори, в першу чергу з боку Росії.