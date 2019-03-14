Донори пообіцяли майже сім мільярдів євро на підтримку сирійських біженців

Учасники міжнародної донорської конференції у вівторок, 30 червня, пообіцяли надати допомогу загальним обсягом 6,9 мільярда євро для підтримки сирійських біженців . З цих коштів 4,9 мільярда євро будуть виділені цього року, а ще 2 мільярди євро - в наступні роки. ЄС пообіцяв надати 2,3 мільярда євро, Німеччина виділить майже 1,6 мільярда євро. Захід, співорганізаторами якого виступили ЄС та ООН, провели в форматі відеоконференції.

Зібрані кошти використають для забезпечення продовольством, надання медичної допомоги та навчання як внутрішньо переміщених осіб у Сирії, так і тих, хто був змушений втекти від війни в сусідні країни, зазначає агентство новин dpa.

Страждання сирійського народу після дев'яти років війни важко уявити, але "наш обов'язок ці страждання пом'якшити", заявив у відеозверненні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Життя мільйонів людей залежить від поставок гуманітарної допомоги, що надходить до Сирії через Туреччину та Ірак, додав він.

Єврокомісар з управління кризами Янез Ленарчич привітав бажання країн надати великі пожертви попри економічні наслідки коронавірусної кризи. Однак міжнародне об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam заявило, що обіцянок країн на донорській конференції недостатньо "для боротьби з кризою в Сирії, де мільйону людей загрожує голод". "Шокує, що міжнародна спільнота (...) не розпізнала невідкладності ситуації", - заявили в Oxfam, цитує інформагентство AFP.

З початку конфлікту в Сирії у 2011 році у країні загинули близько 380 тисяч людей. Більш ніж половина населення стала внутрішньо переміщеними особами або втекла до сусідніх країн, таких як Йорданія, Ліван чи Туреччина. Викликана пандемією криза зробила ситуацію в Сирії ще складнішою, зазначив Янез Ленарчич. Пандемія викликає "величезне зростання гуманітарних потреб у світі", наголосив він.