Донори пообіцяли майже сім мільярдів євро на підтримку сирійських біженців
Коронавірусна криза погіршила становище постраждалих від громадянської війни в Сирії. На донорській конференції зібрали 6,9 мільярда євро, які підуть на гуманітарні цілі.
Діти в таборі для внутрішньо переміщених осіб у сирійській провінції Ідліб, лютий 2020 року
Учасники міжнародної донорської конференції у вівторок, 30 червня, пообіцяли надати допомогу загальним обсягом 6,9 мільярда євро для підтримки сирійських біженців . З цих коштів 4,9 мільярда євро будуть виділені цього року, а ще 2 мільярди євро - в наступні роки. ЄС пообіцяв надати 2,3 мільярда євро, Німеччина виділить майже 1,6 мільярда євро. Захід, співорганізаторами якого виступили ЄС та ООН, провели в форматі відеоконференції.
Зібрані кошти використають для забезпечення продовольством, надання медичної допомоги та навчання як внутрішньо переміщених осіб у Сирії, так і тих, хто був змушений втекти від війни в сусідні країни, зазначає агентство новин dpa.
Страждання сирійського народу після дев'яти років війни важко уявити, але "наш обов'язок ці страждання пом'якшити", заявив у відеозверненні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Життя мільйонів людей залежить від поставок гуманітарної допомоги, що надходить до Сирії через Туреччину та Ірак, додав він.
Єврокомісар з управління кризами Янез Ленарчич привітав бажання країн надати великі пожертви попри економічні наслідки коронавірусної кризи. Однак міжнародне об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam заявило, що обіцянок країн на донорській конференції недостатньо "для боротьби з кризою в Сирії, де мільйону людей загрожує голод". "Шокує, що міжнародна спільнота (...) не розпізнала невідкладності ситуації", - заявили в Oxfam, цитує інформагентство AFP.
З початку конфлікту в Сирії у 2011 році у країні загинули близько 380 тисяч людей. Більш ніж половина населення стала внутрішньо переміщеними особами або втекла до сусідніх країн, таких як Йорданія, Ліван чи Туреччина. Викликана пандемією криза зробила ситуацію в Сирії ще складнішою, зазначив Янез Ленарчич. Пандемія викликає "величезне зростання гуманітарних потреб у світі", наголосив він.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Загострення в Ідлібі
У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії
У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Безладні бомбардування
Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Сирійські родини масово тікають з Ідлібу
Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни
За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Смертельна температура
За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Дорога в нікуди
25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
В пошуках безпеки
В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Немає виходу
Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.