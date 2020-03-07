Донецьк і Луганськ відмовилися відкрити КПВВ на лінії розмежування

Підтримувані Росією самопроголошені утворення "ДНР" і "ЛНР" на Сході України відмовилися від відкриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) між їхньою території та територією, підконтрольною українському уряду.

Напередодні, 9 червня, в пресцентрі операції об'єднаних сил (ООС) заявили про відкриття з 10 червня КПВВ на лінії розмежування в Донбасі в односторонньому порядку. У штабі наголосили, що пропуск громадян і транспортних засобів проводитиметься щодня з 11:00 до 14:00 години і здійснюватися: для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар'їнка" - дорожній коридор "Донецьк - Курахове"; для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" - дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар".

Утім, у середу, 10 червня, у так званому "міністерстві держбезпеки ДНР" заявили, що відкриття кордону з Україною найближчим часом не планується. У Донецьку пояснили таке рішення "складною епідеміологічною обстановкою" в Україні. "Всі КПВВ закриті. Виїзд можливий тільки за рішенням оперштабу", - заявили у Донецьку.

Ще напередодні у "ЛНР" також заявили, що КПВВ у Станиці Луганській 10 червня не працюватиме. У Луганську назвали рішення Києва відкрити кордон одностороннім та провокативним.

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Черги на КПВВ

У середу пресслужба Міністерства внутрішніх справ України повідомила, що, "станом на 13:00 на тимчасово окуповану територію України через контрольний пункт "Мар'їнка" була пропущена одна людина на автомобілі, проте через деякий час вона була повернута" протилежною стороною. "Ще п'ять осіб були пропущені в пішому порядку в напрямку Донецьк. Зараз вони очікують пропуску на блокпосту (противника)", - додали в українському МВС.

На КПВВ "Станиця Луганська" на непідконтрольні Києву території прослідували шість громадян. Зараз вони також очікують перед блокпостом на протилежному боці, де проросійські сепаратисти встановили протитанкові загородження. "Зараз тільки перед КПВВ "Мар'їнка" зібралося близько 100 пішоходів, серед них 70 літніх людей і до 10 дітей. Деякі з них очікують пропуску ще з 6 години ранку", - підкреслюється в повідомленні.

КПВВ в районі проведення Операції об'єднаних сил були закриті наприкінці березня через початок епідемії коронавірусу.