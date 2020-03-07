 Донецьк і Луганськ відмовилися відкрити КПВВ на лінії розмежування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2020

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Новини

Донецьк і Луганськ відмовилися відкрити КПВВ на лінії розмежування

Штаб ООС заявив про відкриття з 10 червня КПВВ на лінії розмежування в Донбасі в односторонньому порядку. В "Л/ДНР" це назвали провокацією.

ДНР і ЛНР відмовилися відкривати кордон

"ДНР" і "ЛНР" відмовилися відкривати кордон

Підтримувані Росією самопроголошені утворення "ДНР" і "ЛНР" на Сході України відмовилися від відкриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) між їхньою території та територією, підконтрольною українському уряду. 

Напередодні, 9 червня, в пресцентрі операції об'єднаних сил (ООС) заявили про відкриття з 10 червня КПВВ на лінії розмежування в Донбасі в односторонньому порядку. У штабі наголосили, що пропуск громадян і транспортних засобів проводитиметься щодня з 11:00 до 14:00 години і здійснюватися: для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар'їнка" - дорожній коридор "Донецьк - Курахове"; для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" - дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар".

Утім, у середу, 10 червня, у так званому "міністерстві держбезпеки ДНР" заявили, що відкриття кордону з Україною найближчим часом не планується. У Донецьку пояснили таке рішення "складною епідеміологічною обстановкою" в Україні. "Всі КПВВ закриті. Виїзд можливий тільки за рішенням оперштабу", - заявили у Донецьку. 

Ще напередодні у "ЛНР" також заявили, що КПВВ у Станиці Луганській 10 червня не працюватиме. У Луганську назвали рішення Києва відкрити кордон одностороннім та провокативним.  

Читайте також: На Донбасі з 16 березня обмежують перетин лінії розмежування

Черги на КПВВ

У середу пресслужба Міністерства внутрішніх справ України повідомила, що, "станом на 13:00 на тимчасово окуповану територію України через контрольний пункт "Мар'їнка" була пропущена одна людина на автомобілі, проте через деякий час вона була повернута" протилежною стороною. "Ще п'ять осіб були пропущені в пішому порядку в напрямку Донецьк. Зараз вони очікують пропуску на блокпосту (противника)", - додали в українському МВС.

На КПВВ "Станиця Луганська" на непідконтрольні Києву території прослідували шість громадян. Зараз вони також очікують перед блокпостом на протилежному боці, де проросійські сепаратисти встановили протитанкові загородження. "Зараз тільки перед КПВВ "Мар'їнка" зібралося близько 100 пішоходів, серед них 70 літніх людей і до 10 дітей. Деякі з них очікують пропуску ще з 6 години ранку", - підкреслюється в повідомленні.

КПВВ в районі проведення Операції об'єднаних сил були закриті наприкінці березня через початок епідемії коронавірусу. 

  • Міст у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Міст через лінію фронту

    Міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській підірвали під час боїв у 2015 році. Президент Володимир Зеленський, який 7 липня разом із главою Європейської Ради Дональдом Туском відвідав КПВВ, пообіцяв якнайшвидше його відновити. Проте для цього сепаратисти мають демонтувати свої укріплення. А в "ЛНР" вже заявили, що односторонні дії з ремонту мосту зірвуть розведення сторін.

  • На КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Кордон, створений війною

    КПВВ "Станиця Луганська" - єдиний у Луганській області та один із п’яти функціонуючих на Донбасі. Щодня лінію розмежування тут перетинають в середньому 5-6 тисяч людей. Пішки. Більшість з них повертається того ж дня. Вони ідуть на підконтрольну уряду територію, щоб отримати пенсію, зробити покупки або відвідати рідних, які живуть на іншому боці лінії фронту.

  • Літні люди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вимушено зареєстровані переселенці

    Багато людей на КПВВ офіційно є переселенцями. Втім, більшість з них досі мешкає на території "ЛНР". Фіктивний статус біженців їм потрібен, щоб отримувати пенсії та соціальні виплати на підконтрольній уряду території. Аби не втратити статус переселенця, вони мають раз на два місяці перетинати лінію розмежування. Президент Володимир Зеленський запропонував збільшити цей термін до одного року.

  • Літні люди та інваліди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Найбільш вразливі

    На КПВВ дуже багато людей в інвалідних візках. Зазвичай на вулицях українських міст, не пристосованих для людей з особливими потребами, їх не побачиш. Проте тут правила одні для всіх: мешканці окупованих територій, які мають інвалідність, так само повинні періодично перетинати лінію фронту, щоб підтвердити фіктивний статус переселенця і отримати пенсію.

  • Жінці стало зле під час переходу

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вбивча спека

    Люди у чергах потерпають від шаленої спеки. Медики розповідають, що у літні дні на КПВВ "Станиця Луганська" десятки цивільних зазнають теплових ударів. Трапляються і смертельні випадки. 22 червня від інсульту тут помер літній чоловік, який прямував з "ЛНР" на підконтрольну уряду територію.

  • Колишні передові укріплення української армії

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Між двома "нулями"

    Це - колишні передові укріплення української армії, так званий "нуль". Бійці залишили їх під час розведення сил. Люди кажуть, що переходити на інший бік їм тепер стало психологічно легше - почуваються більш безпечно. Адже раніше частина шляху лежала між передовими позиціями ЗСУ і сепаратистів, які знаходились на відстані лише 400 метрів одна від одної.

  • Зруйнований будинок у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Нагадування про війну

    Обабіч переходу - зруйновані під час активної фази війни будинки. Станиця Луганська належить до населених пунктів, що найбільше постраждали від бойових дій. Загалом у Станично-Луганському районі було пошкоджено або зруйновано майже 4000 будинків - це приблизно п'ята частина всього житлового фонду.

  • Залишок снаряду

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Небезпечні сюрпризи

    Залишок снаряду, що на світлині, не є небезпечним - на відміну від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Скільки їх на узбіччі - достеменно не знає ніхто.

  • Пам'ятник українським нацгвардійцям, що опинився у сірій зоні

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Побоювання вандалізму

    Раніше цей пам’ятник загиблим нацгвардійцям знаходився на контрольованій ЗСУ частині переходу. Після розведення сторін він опинився у "сірій зоні", де немає української влади. Військові побоювались, що прихильники сепаратистів можуть пошкодити пам’ятник. Втім, цього не сталося. Також ніхто не чіпає українських прапорів, які залишились на колишніх передових позиціях ЗСУ.

  • Бабковози, що за гроші перевозять людей на інвалідних візках

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Станичні "рикші"

    Людей, які не мають сил подолати перехід пішки, за гроші підвозять так звані "рикші" або "бабковози". Увага журналістів їм не подобається - адже їхній бізнес нелегальний. Втім, завадити їм нікому - влади у "сірій зоні" немає. На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський пообіцяв пустити переходом автобуси і електрокари. Але наразі "рикші" залишаються єдиним транспортом на КПВВ.

  • Чоловік, який за гроші перевозить людей від мосту до українського КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Руслан і його візок

    "Бабковоз" Руслан працює на переході вже понад чотири роки. Має власний візок. Поїздка від мосту до українського КПВВ - а це десь кілометр - коштує 50 гривень або 100 російських рублів, які в ходу в "ЛНР". Втім, запевняє чоловік, може підвезти і безкоштовно, якщо "пасажир" не має грошей. Розповідає, що послугами "рикш" користується навіть молодь заради розваги.

  • Візки з товарами, які перевозять через КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Торгівля попри блокаду

    Інший поширений бізнес на КПВВ - перевезення товарів з підконтрольної уряду України території до "ЛНР". Людей, які цим займаються, називають "тачечниками". На підконтрольну сепаратистам частину Луганщини везуть здебільшого продукти харчування і засоби особистої гігієни. Адже на підконтрольній уряду території вони дешевші та більш якісні. Одна людина може провезти не більше 75 кілограмів на добу.

  • Чоловік, який перевозить товар через лінію розмежування

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    "Тачечник"-поет

    "Тачечник" Євген Вальдман колись працював бухгалтером. Тепер возить продукти зі Станиці Луганської в "ЛНР". Сьогодні у його візку - 22 кілограми сиру. Розраховує заробити 250 гривень. У вільний час пише вірші про війну на Донбасі. Каже, що після розведення сторін атмосфера на переході стала менш напруженою. Як і всі на переході, мріє про мир.

    Автор: Микола Бердник


 

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