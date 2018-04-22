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Донецька фільтрувальна станція

Донецька фільтрувальна станція розташована на лінії розмежування між Авдієвкою, котра перебуває під контролем уряду України, та Ясинуватою, яка утримується бойовиками з "ДНР".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Донецька фільтрувальна станція". Від Донецької фільтрувальної станції залежить постачання води як на підконтрольну українському уряду територію Донецької області, так і на територію, захоплену проросійськими бойовиками з так званої "ДНР". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Донецька фільтрувальна станція знову запрацювала

Донецька фільтрувальна станція знову запрацювала 22.04.2018

Частина Донецька і околиці мають знову бути з водою. Повністю водопостачання відновиться на ранок понеділка.
Частина Донбасу без водопостачання: ЄС вказує на відповідальність Росії

Частина Донбасу без водопостачання: ЄС вказує на відповідальність Росії 20.04.2018

ЄС вважає, що для захисту цивільної інфраструктури потрібна воля Росії щодо повернення до СЦКК та впливу на сепаратистів. Через консервацію Донецької фільтрувальної станції без води залишаються сотні тисяч.

У частині Донбасу припинили водопостачання через зупинку фільтрувальної станції

У частині Донбасу припинили водопостачання через зупинку фільтрувальної станції 18.04.2018

Розташована на території, підконтрольній "ДНР", Донецька фільтрувальна станція призупинила роботу на п'ять днів через обстріли. Постачання питної води припинено до низки міст та селищ по обидва боку лінії розмежування.
За дві доби на Донбасі загинули двоє українських військових

За дві доби на Донбасі загинули двоє українських військових 17.04.2018

За останні два дні на Сході України загинули двоє українських військових. Також під час обстрілу було поранено п’ятьох співробітників Донецької фільтрувальної станції.
Донецька фільтрувальна станція - на зміну під обстрілом

Донецька фільтрувальна станція - на зміну під обстрілом 21.12.2017

Донецька фільтрувальна станція - один з об'єктів цивільної інфраструктури, що найбільше потерпає від перехресного вогню на Донбасі. При цьому від неї залежить водопостачання для понад півмільйона людей.
Реставрація системи водопостачання на Донбасі: що планують німецькі фахівці?

Реставрація системи водопостачання на Донбасі: що планують німецькі фахівці? 14.12.2017

Уряд ФРН та ЮНІСЕФ допоможуть Україні поліпшити доступ до води мешканцям Донбасу, що живуть на лінії зіткнення. DW з’ясовувала, що саме пропонують фахівці і чи можуть обстріли завадити цим планам?
Через обстріли на Донбасі припинене водопостачання Авдіївки

Через обстріли на Донбасі припинене водопостачання Авдіївки 01.07.2017

Обстріли призвели до знеструмлення Донецької фільтрувальної станції, яка постачає воду до Авдіївки. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт.
Збройні сили України втратили на Донбасі 3 червня двох солдатів

Збройні сили України втратили на Донбасі 3 червня двох солдатів 04.06.2017

Київ заявив про ускладнення ситуація в зоні АТО. Збройні сили України за суботу втратили двох солдатів, ще п'ятеро - поранені.

Донбас: водопостачання Авдіївки відновили

Донбас: водопостачання Авдіївки відновили 08.03.2017

Донецька фільтрувальна станція відновила роботу після трьох днів вимушеної зупинки. Водопостачання Авдіївки знову здійснюється, заявило керівництво Донецької області.
Порошенко: Електропостачання Авдіївки відновили

Порошенко: Електропостачання Авдіївки відновили 05.02.2017

За минулу добу українська сторона зафіксувала пошкодження 22 будинків. Один військовий дістав поранення, один травмувався.
ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів у Луганській області та зменшення - у Донецькій

ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів у Луганській області та зменшення - у Донецькій 04.02.2017

Через обстріли ремонтні бригади не змогли відновити електропостачання Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції.