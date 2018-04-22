Донецька фільтрувальна станція розташована на лінії розмежування між Авдієвкою, котра перебуває під контролем уряду України, та Ясинуватою, яка утримується бойовиками з "ДНР".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Донецька фільтрувальна станція". Від Донецької фільтрувальної станції залежить постачання води як на підконтрольну українському уряду територію Донецької області, так і на територію, захоплену проросійськими бойовиками з так званої "ДНР". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.