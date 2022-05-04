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Донецька область

Донецька область - адміністративно-територіальна одиниця України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Донецька область".

AP: Унаслідок удару по драмтеатрі в Маріуполі могли загинути 600 людей

AP: Унаслідок удару по драмтеатрі в Маріуполі могли загинути 600 людей 04.05.2022

Ці підрахунки агентства AP засновані на свідченнях 23 очевидців бомбардування міста російськими військами. Раніше повідомлялося, що жертвами бомбардування драмтеатру у Маріуполі стало близько 300 людей.
Голова Донецької ОВА Кириленко: Боротимемося за кожен сантиметр нашої землі (відео)

Голова Донецької ОВА Кириленко: Боротимемося за кожен сантиметр нашої землі (відео) 29.04.2022

На Донеччині чекають на важку зброю від західних партнерів, аби стримати наступ Російської Федерації. Про це в інтерв’ю DW заявив очільник області Павло Кириленко.

Лише зброєю можемо протистояти навалі ворога - голова Донецької ОДА (29.04.2022) 29.04.2022

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.
Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО 18.04.2022

Війська РФ розпочали наступ в трьох областях Сходу України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Прорватися їм вдалося лише у двох місцях, зокрема в Кремінній на Луганщині.
У МКЧХ повідомили про значні перепони для евакуації з Маріуполя

У МКЧХ повідомили про значні перепони для евакуації з Маріуполя 01.04.2022

Для безпечної евакуації жителів Маріуполя поки що не виконано необхідних передумов, заявили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

У Маріуполі внаслідок авіаудару РФ знищено дитячу лікарню

У Маріуполі внаслідок авіаудару РФ знищено дитячу лікарню 09.03.2022

Внаслідок російського авіанальоту у Маріуполі постраждала будівля дитячої лікарні, повідомляють українські органи влади. На цей час відомо про 17 поранених.
Укрзалізниця евакуювала тисячі людей із Донецької та Луганської областей

"Укрзалізниця" евакуювала тисячі людей із Донецької та Луганської областей 24.02.2022

Тисячі людей виїхали потягами "Укрзалізниці" з Маріуполя, Лисичанська та Костянтинівки, сотні - з інших населених пунктів. Компанія готує додаткові потяги для охочих виїхати з Києва в західному напрямку.
Очільник самопроголошеної ДНР вважає, що ЗСУ має піти з Донбасу

Очільник самопроголошеної "ДНР" вважає, що ЗСУ має піти з Донбасу 23.02.2022

Українська армія має добровільно залишити територію Донецької області, вважає очільник самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.
У прифронтовому Маріуполі провели акцію проти Росії

У прифронтовому Маріуполі провели акцію проти Росії 23.02.2022

Жителі міста Маріуполь Донецької області заявили про своє небажання бути в складі "ДНР" чи РФ.

ОБСЄ: Визнання незалежності так званих ДНР та ЛНР суперечить мінським угодам

ОБСЄ: Визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" суперечить мінським угодам 22.02.2022

В ОБСЄ глибоко шкодують про рішення президента РФ Путіна визнати незалежність самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР". СММ ОБСЄ зафіксувала понад три тисячі порушень перемир'я на сході України.
Коментар: Визнання ДНР та ЛНР - козир у рукаві Путіна

Коментар: Визнання "ДНР та "ЛНР" - козир у рукаві Путіна 16.02.2022

Визнання "ДНР та "ЛНР" може вимагати війни за всю територію Донецької та Луганської області. Це нова переговорна позиція Кремля - на випадок відмови Києва від мінських угод, вважає Іван Преображенський.
Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи

Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи 29.12.2021

Справи порушені через можливе вчинення Гогілашвілі службового підроблення та ймовірне перевищення ним службових повноважень під час перетину блокпоста на Донеччині.

Підземний страйк: на Донбасі гірники двох шахт вимагають виплат

Підземний страйк: на Донбасі гірники двох шахт вимагають виплат 18.12.2021

Шахтарі на Донеччині організували підземний протест, вимагаючи виплатити їм зарплату. Наразі під землею перебуває 15 гірників, каже голова профспілки гірників Михайло Волинець.
На Донбасі 19 листопада загинув український військовий

На Донбасі 19 листопада загинув український військовий 19.11.2021

У штабі ООС заявляють про чотири порушення режиму припинення вогню за добу. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав смертельні поранення.
Ще чотири області в Україні перейшли до червоної зони карантину

Ще чотири області в Україні перейшли до "червоної" зони карантину 18.10.2021

У Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях з 18 жовтня почали діяти найжорсткіші карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
На Донбасі 12 вересня загинув український військовий

На Донбасі 12 вересня загинув український військовий 12.09.2021

Унаслідок обстрілів проросійськими сепаратистами позицій ЗСУ загинув один український військовий, повідомили в штабі ООС.
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