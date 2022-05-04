Донецька область

Коментар: Визнання "ДНР та "ЛНР" - козир у рукаві Путіна

Визнання "ДНР та "ЛНР" може вимагати війни за всю територію Донецької та Луганської області. Це нова переговорна позиція Кремля - на випадок відмови Києва від мінських угод, вважає Іван Преображенський.