Дональд Трамп прибув з державним візитом до Японії

Президент США Дональд Трамп у суботу, 25 травня, прибув до Японії з державним чотириденним візитом. Літак з ним та американською делегацією приземлився в міжнародному аеропорту Токіо-Ханеда. Там президента США та першу леді Меланію Трамп зустріли міністр закордонних справ Японії Таро Коно з дружиною, посол США в Японії Вільям Хагерті, командувач силами США в Японії генерал-лейтенант Кевін Шнайдер та інші представники дипломатичних і військових кіл двох країн.

Акція протесту проти зустрічі Трампа з імператором Нарухіто

Американський президент став першим закордонним лідером, які приїжджають до Японії після того, як 1 травня на трон зійшов новий імператор країни Нарухіто. Вони зустрінуться у понеділок, 27 травня, в Імператорському палаці, де на честь Трампа буде організовано банкет.

В суботу одразу після прильоту Трамп зустрівся з представниками бізнесу, з якими обговорив торговельні відносини між двома країнами. "Японія мала істотну перевагу протягом багатьох, багатьох років. Але це нормально, можливо, тому ви так любите нас", - сказав Трамп, передає агенція AFP. Він зазначив, що після підписання нової торговельної угоди, яка наразі обговорюється, умови торгівлі будуть більш справедливими. Очікується, що під час державного візиту торговельний представник США Роберт Лайтхайзер зустрінеться для переговорів з японським колегою.

Трамп під час зустрічі з представниками японського бізнесу

Крім того, президент США відвідає турнір з сумо, на якому вручить спеціальний кубок переможцю. Цього ж дня він зіграє в гольф з прем'єр-міністром Сіндзо Абе, проведе з ним спільну прес-конференцію, а також відправиться на американську військово-морську базу. Також очікується, що Трамп та Абе зустрінуться з сім'ями людей, викрадених Північною Кореєю під час холодної війни.

На тлі візиту американського президента в Токіо посилили заходи безпеки, поліція мобілізувала 25 тисяч співробітників. У різних районах міста, включаючи ті, які буде проїжджати Трамп і його делегація, виставлені КПП. У американського посольства чергує велика кількість поліцейських в автомобілях. Також влада Токіо розпорядилися перекрити деякі дороги або їх ділянки для проїзду американської делегації.