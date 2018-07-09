Домагой Віда вибачився перед росіянами за українське гасло

Захисник збірної Хорватії з футболу Домагой Віда вибачився перед росіянами за слова "Слава Україні!", сказані раніше у відео після чвертьфінального матчу з Росією. Вибачення "перед російськими людьми" Віда висловив у розмові з журналістом телеканалу "Россия-24" увечері у середу, 11 липня. Спортсмен сказав, що "скоїв помилку" та вирішив вчитися на власних помилках.

Нагадаємо, колишній гравець київського "Динамо" Домагой Віда знявся в короткому відеоролику разом з також екс-футболістом "Динамо" та збірної Хорватії Огнєном Вукоєвичем. На відео Віда вигукує гасло "Слава Україні", а Вукоєвич каже, що здобута над збірною Росії перемога - "перемога - за "Динамо" і за Україну".

Це відео спричинило шквал критики в Росії та заклики до ФІФА покарати захисника збірної Хорватії, який у матчі проти росіян забив один із м'ячів у ворота збірної РФ, а також реалізував післяматчевий пенальті.

У відповідь на таку неспортивну поведінку ФІФА оголосила попередження Домагою Віді. А Огнєну Вукоєвичу Дисциплінарний комітет ФІФА присудив штраф у розмірі 15 тисяч швейцарських франків.

Напередодні, збірна Хорватії перемогла у півфіналі збірну Англії з рахунком 2:1 та зустрінеться з французами у фіналі.

Дивитись відео 00:44 Now live 00:44 хв Поділитись "Слава Україні!": українці обвалили рейтинг ФІФА (10.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/318EQ "Слава Україні!": українці обвалили рейтинг ФІФА (10.07.2018)