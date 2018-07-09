Домагой Віда вибачився перед росіянами за українське гасло

У розмові з російськими журналістами гравець збірної Хорватії Домагой Віда вибачився за слова "Слава Україні!" після матчу з Росією. Футболіст вирішив вчитися на власних помилках.
Захисник збірної Хорватії з футболу Домагой Віда вибачився перед росіянами за слова "Слава Україні!", сказані раніше у відео після чвертьфінального матчу з Росією. Вибачення "перед російськими людьми" Віда висловив у розмові з журналістом телеканалу "Россия-24" увечері у середу, 11 липня. Спортсмен сказав, що "скоїв помилку" та вирішив вчитися на власних помилках.
Нагадаємо, колишній гравець київського "Динамо" Домагой Віда знявся в короткому відеоролику разом з також екс-футболістом "Динамо" та збірної Хорватії Огнєном Вукоєвичем. На відео Віда вигукує гасло "Слава Україні", а Вукоєвич каже, що здобута над збірною Росії перемога - "перемога - за "Динамо" і за Україну".
Це відео спричинило шквал критики в Росії та заклики до ФІФА покарати захисника збірної Хорватії, який у матчі проти росіян забив один із м'ячів у ворота збірної РФ, а також реалізував післяматчевий пенальті.
У відповідь на таку неспортивну поведінку ФІФА оголосила попередження Домагою Віді. А Огнєну Вукоєвичу Дисциплінарний комітет ФІФА присудив штраф у розмірі 15 тисяч швейцарських франків.
Напередодні, збірна Хорватії перемогла у півфіналі збірну Англії з рахунком 2:1 та зустрінеться з французами у фіналі.
Збірна Хорватії перемогла збірну Англії у другому півфіналі Чемпіонату світу з футболу-2018. Перемога з рахунком 2:1 була здобута у додатковий час. (11.07.2018)
ФІФА оголосила попередження гравцю збірної Хорватії Домагою Віді за слова "Слава Україні!" у відео після матчу з Росією. Утім, організація не стала дискваліфіковувати чи штрафувати футболіста. (08.07.2018)
Футбольна федерація Хорватії також перепросила перед російською громадськістю за відео з гаслом "Слава Україні!" (09.07.2018)
За заяви, що перемога збірної Хорватії над збірною Росії стала "перемогою для України", хорватському тренеру Огнєну Вукоєвичу треба заплатити 15 тисяч швейцарських франків штрафу, постановив дисциплінарний комітет ФІФА. (10.07.2018)
Виключеному з делегації збірної Хорватії екс-гравцеві київського "Динамо" Огнєну Вукоєвичу Федерація футболу України пропонує не лише компенсувати штраф ФІФА, а й готова надати посаду. (10.07.2018)