 Домагой Віда вибачився перед росіянами за українське гасло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

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Новини

Домагой Віда вибачився перед росіянами за українське гасло

У розмові з російськими журналістами гравець збірної Хорватії Домагой Віда вибачився за слова "Слава Україні!" після матчу з Росією. Футболіст вирішив вчитися на власних помилках.

ЧС-2018

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда

Захисник збірної Хорватії з футболу Домагой Віда вибачився перед росіянами за слова "Слава Україні!", сказані раніше у відео після чвертьфінального матчу з Росією. Вибачення "перед російськими людьми" Віда висловив у розмові з журналістом телеканалу "Россия-24" увечері у середу, 11 липня. Спортсмен сказав, що "скоїв помилку" та вирішив вчитися на власних помилках.

Нагадаємо, колишній гравець київського "Динамо" Домагой Віда знявся в короткому відеоролику разом з також екс-футболістом "Динамо" та збірної Хорватії Огнєном Вукоєвичем. На відео Віда вигукує гасло "Слава Україні", а Вукоєвич каже, що здобута над збірною Росії перемога  - "перемога - за "Динамо" і за Україну".

Це відео спричинило шквал критики в Росії та заклики до ФІФА покарати захисника збірної Хорватії, який у матчі проти росіян забив один із м'ячів у ворота збірної РФ, а також реалізував післяматчевий пенальті.

У відповідь на таку неспортивну поведінку ФІФА оголосила попередження Домагою Віді. А Огнєну Вукоєвичу Дисциплінарний комітет ФІФА присудив штраф у розмірі 15 тисяч швейцарських франків.

Напередодні, збірна Хорватії перемогла у півфіналі збірну Англії з рахунком 2:1 та зустрінеться з французами у фіналі.

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