Домагання в українській армії: жертва проти системи (відео)

За словами лейтенантки Валерії Сікал, командир її військової частини, пропонував "розважити та задобрити" не лише себе, але й інших військових. Усним наказом вимагав роздягатись, пити алкоголь. Тиснув й у позаробочий час, коли приходив до службової квартири Валерії. Лейтенантка не витримала і вирішила не лише подати заяву до Військової служби правопорядку, але й про все розповісти публічно.