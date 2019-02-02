Домагання в українській армії: жертва проти системи (відео)

Валерія - перша військова, яка публічно заявила про сексуальні домагання у Збройних силах України. Втім виявилося, що вона далеко не єдина жертва.
За словами лейтенантки Валерії Сікал, командир її військової частини, пропонував "розважити та задобрити" не лише себе, але й інших військових. Усним наказом вимагав роздягатись, пити алкоголь. Тиснув й у позаробочий час, коли приходив до службової квартири Валерії. Лейтенантка не витримала і вирішила не лише подати заяву до Військової служби правопорядку, але й про все розповісти публічно.
Скасовано низку обмежень для жінок в українському війську. Їм нададуть такі ж права, як і чоловікам щодо строку служби та присвоєння категорії. (06.09.2018)