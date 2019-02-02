 Домагання в українській армії: жертва проти системи (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.02.2019

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Політика й суспільство

Домагання в українській армії: жертва проти системи (відео)

Валерія - перша військова, яка публічно заявила про сексуальні домагання у Збройних силах України. Втім виявилося, що вона далеко не єдина жертва.

Сексуальні домагання в ЗСУ

Сексуальні домагання в ЗСУ

За словами лейтенантки Валерії Сікал, командир її військової частини, пропонував "розважити та задобрити" не лише себе, але й інших військових. Усним наказом вимагав роздягатись, пити алкоголь. Тиснув й у позаробочий час, коли приходив до службової квартири Валерії. Лейтенантка не витримала і вирішила не лише подати заяву до Військової служби правопорядку, але й про все розповісти публічно.

 

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