 Доля масових заходів в Україні вирішуватиметься ближче до 22 червня - МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2020

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Доля масових заходів в Україні вирішуватиметься ближче до 22 червня - МОЗ

Питання про дозвіл на проведення масових заходів в Україні буде розглядатися міністерством охорони здоров'я країни наприкінці червня.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Питання про дозвіл проведення в країні масових заходів міністерство охорони здоров'я України розгляне ближче до 22 червня. Про це в понеділок, 25 травня, повідомив на пресбрифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"13 червня навряд чи, це неможливо. Виходячи з нашої постанови щодо карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачене на таких етапах, які у нас є сьогодні, або на тому етапі, який у нас буде з 1 червня чи після 10 червня", - заявив Степанов, відповідаючи на питання, чи відбудеться в Києві призначений на 13 червня концерт американського співака Ленні Кравіца.

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"Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня - як саме, в який спосіб можна дозволити великі заходи, в які строки і за яких умов", - додав він.

Також Степанов нагадав, що зняття карантинних обмежень в областях залежатиме від епідемічної ситуації, і можливий тільки за умови дотримання всіх критеріїв адаптивного карантину.

Нагадаємо, що 25 травня в Києві та Харкові після двомісячної перерви запрацювало метро.

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    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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