 Документи ″штазі″ передадуть до Федерального архіву Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Новини

Документи "штазі" передадуть до Федерального архіву Німеччини

Бундестаг схвалив передачу файлів "штазі" до Федерального архіву Німеччини. Це рішення допоможе залучити фінанси для оцифрування документів у майбутньому. Доступ до них залишиться можливим, запевнили в архіві.

Документи штазі (міністерства державної безпеки НДР)

Документи "штазі" (міністерства державної безпеки НДР)

Більшість фракцій у німецькому Бундестазі підтримала у четвер, 26 вересня, передачу документів "штазі" (міністерства державної безпеки НДР) до Федерального архіву, повідомляє агенція dpa.

DW.COM

Відомство з опрацювання архів "штазі"- унікальна структура, яка допомагає задокументувати історію несправедливості й придушення в колишній НДР. Нині в Німеччині розмірковують про майбутнє цієї установи. (11.07.2014)

Інтерес німців до архівів "штазі" не знижується від часів падіння Берлінського муру. Загалом архіваріуси отримали понад 3 мільйони запитів на доступ до документів. (23.12.2018)

Керівник відомства з опрацювання архівів "штазі" Роланд Ян (Roland Jahn) назвав це рішення "знаковим" і заявив, що воно захистить архіви "штазі". На його думку, настав сприятливий час для того, щоб зробити їх доступними для наступних поколінь.

За словами Яна, доступ до документів залишиться можливим. Крім того, з'явиться фінансова можливість для оцифрування документів, бо наразі оцифровано лише два відсотки файлів. Також Ян наголосив, що архів "штазі" повинен зайняти окреме місце у Федеральному архіві.

Водночас критики цього рішення мають побоювання щодо того, чи збережуться всі документи під час передачі архіву та наголошують на необхідності значних фінансових витрат з реорганізації архівних офісів у східних федеральних землях.

Нагадаємо, щорічно співробітники відомства з опрацювання архівів "штазі" отримують десятки тисяч запитів на перегляд документів колишнього відомства. Наприкінці минулого року архіваріуси отримали 42 700 заявок.

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