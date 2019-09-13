Документи "штазі" передадуть до Федерального архіву Німеччини

Більшість фракцій у німецькому Бундестазі підтримала у четвер, 26 вересня, передачу документів "штазі" (міністерства державної безпеки НДР) до Федерального архіву, повідомляє агенція dpa.

Керівник відомства з опрацювання архівів "штазі" Роланд Ян (Roland Jahn) назвав це рішення "знаковим" і заявив, що воно захистить архіви "штазі". На його думку, настав сприятливий час для того, щоб зробити їх доступними для наступних поколінь.

За словами Яна, доступ до документів залишиться можливим. Крім того, з'явиться фінансова можливість для оцифрування документів, бо наразі оцифровано лише два відсотки файлів. Також Ян наголосив, що архів "штазі" повинен зайняти окреме місце у Федеральному архіві.

Водночас критики цього рішення мають побоювання щодо того, чи збережуться всі документи під час передачі архіву та наголошують на необхідності значних фінансових витрат з реорганізації архівних офісів у східних федеральних землях.

Нагадаємо, щорічно співробітники відомства з опрацювання архівів "штазі" отримують десятки тисяч запитів на перегляд документів колишнього відомства. Наприкінці минулого року архіваріуси отримали 42 700 заявок.