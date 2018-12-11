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Договір про дружбу між Україною і Росією

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Договір про дружбу між Україною та Росією".

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією було підписано 31 травня 1997 року. Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами) терміном на 10 років із подальшим автоматичним продовженням так само на десятирічний термін за відсутності заперечень сторін. Документом закріплювався принцип стратегічного партнерства між Москвою та Києвом, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одна одної. 17 вересня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав указ, який надав чинності схваленому раніше рішенню Ради національної безпеки та оборони України про відмову Києва подовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною та Російською Федерацією. Раніше із пропозицією щодо припинення Україною дії двостроннього договору виступило МЗС України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні опублікували закон про припинення договору про дружбу з РФ

В Україні опублікували закон про припинення договору про дружбу з РФ 11.12.2018

У газеті Верховної Ради "Голос України" опублікований закон про припинення договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Дія підписаного в 1997 році договору припиниться з 1 квітня 2019 року.
Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу з РФ

Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу з РФ 10.12.2018

Президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.
Коментар: Росія поступово втрачає контроль над Україною

Коментар: Росія поступово втрачає контроль над Україною 07.12.2018

Рішення Верховної Ради України не подовжувати дію "великого договору" з Росією логічне й трохи запізніле, вважає журналіст Сергій Руденко, аналізуючи його наслідки.
Дружбі кінець: Україна припинила дію угоди про дружбу з РФ

Дружбі кінець: Україна припинила дію угоди про дружбу з РФ 06.12.2018

Україна припиняє дію договору про дружбу з Росією через збройну агресію останньої. Експерти вважають цей крок логічним.
Дружба на папері: як Україна готується розірвати десятки угод з РФ

Дружба на папері: як Україна готується розірвати десятки угод з РФ 04.12.2018

Президент України Петро Порошенко просить Верховну Раду припинити угоду про дружбу з Росією, а глава МЗС обіцяє розірвати 40 договорів з Москвою. Але про які документи йдеться - не знають ані дипломати, ані експерти.
Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення договору про дружбу з РФ

Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення договору про дружбу з РФ 03.12.2018

За словами спікера Верховної Ради Андрія Парубія, внесений до парламенту президентом України Петром Порошенком законопроект про припинення дружби з Росією депутати мають розглянути 6 грудня.
Порошенко в ООН закликав до санкцій проти РФ через Азовське море

Порошенко в ООН закликав до санкцій проти РФ через Азовське море 27.09.2018

В ООН Петро Порошенко закликав зупинити дії РФ в Азовському морі та розгорнути миротворчу місію на Донбасі. Президент України також передав Антоніу Гутеррішу ноту щодо припинення Договору про дружбу з РФ.
Коментар: Як Порошенко в черговий раз розірвав з Росією

Коментар: Як Порошенко в черговий раз розірвав з Росією 18.09.2018

Петро Порошенко має намір денонсувати Договір про дружбу й співробітництво з Росією. Це не більше ніж ефектний жест перед майбутніми в Україні виборами, вважає Сергій Руденко.
Красиве розлучення: наслідки припинення дії угоди про дружбу з Росією

"Красиве" розлучення: наслідки припинення дії угоди про дружбу з Росією 18.09.2018

Україна вирішила не продовжувати дію договору про дружбу з Росією. DW поцікавилася у експертів, якими будуть наслідки такого кроку для Києва.

Москва відреагувала на відмову Києва продовжити Договір про дружбу

Москва відреагувала на відмову Києва продовжити "Договір про дружбу" 17.09.2018

Російське МЗС стверджує, що Київ рве зв'язки, які "століттями вибудовувалися багатьма поколіннями наших спільних предків". У Москві сподіваються на відновлення відносин між країнами вже за інших українських політиків.
РНБО: Україна посилить присутність в акваторіях Азовського та Чорного морів

РНБО: Україна посилить присутність в акваторіях Азовського та Чорного морів 06.09.2018

Рада національної безпеки і оборони України вирішила посилити військово-морську присутність в Азовському морі, а також підтримати пропозицію Порошенка щодо неподовження договору з РФ на наступні 10 років.
Україна не денонсує, а не подовжить договір про дружбу з РФ - Ірина Геращенко

Україна не денонсує, а не подовжить договір про дружбу з РФ - Ірина Геращенко 03.09.2018

Денонсація і непролонгація є різними поняттями, пояснила перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко. У випадку з договором про дружбу з РФ йдеться саме про непролонгацію.

МЗС України підготувало документи для денонсації договору про дружбу з РФ - Клімкін

МЗС України підготувало документи для денонсації договору про дружбу з РФ - Клімкін 30.08.2018

Павло Клімкін заявив, що Росія порушила всі положення двостороннього договору про дружбу та співпрацю, "включаючи преамбулу". За його словами, всі документи для денонсації договору готові.
Порошенко анонсував візит Меркель та заявив про намір припинити дію договору з РФ

Порошенко анонсував візит Меркель та заявив про намір припинити дію договору з РФ 28.08.2018

Петро Порошенко повідомив про запланований на листопад цього року візит канцлерки ФРН Анґели Меркель в Україну. Він також заявив про готовність Києва припинити дію договору про дружбу з Росією.
МЗС: 44 договори між Україною та РФ призупинені чи розірвані

МЗС: 44 договори між Україною та РФ призупинені чи розірвані 04.04.2018

Україна від початку російської агресії розірвала або призупинила дію 44-х договорів з Росією, повідомила заступниця глави МЗС України Олена Зеркель. Угоду про дружбу з Росією міністерство рекомендує не продовжувати.
Договір про дружбу з Росією: розривати чи залишити?

Договір про дружбу з Росією: розривати чи залишити? 16.03.2018

Українське МЗС пропонує розглянути можливість призупинення дії Базового договору з Росією. Проте експерти радять добре обміркувати цей крок, щоб Україна не втратила серйозного аргументу проти РФ у міжнародних судах.