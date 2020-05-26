Догляд за хворими

"Лікар у вашому домі": як допомагають важкохворим у Києві (14.01.2019)

Ідея проекту "Лікар у вашому домі" у тому, що лікарі самі йдуть до пацієнтів. У різних громадських місцях проводяться консультації, роблять безкоштовні тести на рівень цукру, холестерину, вимірюють тиск. Але особливо важлива така допомога для важкохворих пацієнтів, які не можуть самостійно дістатися до лікарні.