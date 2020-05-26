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Догляд за хворими

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Догляд за хворими".

Догляд за хворими - комплекс заходів, спрямований на догляд за хворими людьми. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як відчути себе суперменом: тестуємо екзоскелет (26.05.2020) 26.05.2020

Те, що раніше можна було побачити хіба що у фантастичних фільмах, нині стає реальністю. Ексзоскелети допомагають людям виконувати важку фізичну працю, а хворим з опорно-руховими проблемами взагалі рухатися. Репортер DW перевірив на собі, як це функціонує.
Лікарі йдуть до пацієнтів: як викликати хірурга додому (відео)

Лікарі йдуть до пацієнтів: як викликати хірурга додому (відео) 15.01.2019

Проект "Лікар у вашому домі" - один з елементів медичної реформи. Профільні лікарі проводять консультації, роблять безкоштовні тести важкохворим пацієнтам, які не можуть дійти до лікарні. Дивіться репортаж DW.

"Лікар у вашому домі": як допомагають важкохворим у Києві (14.01.2019) 14.01.2019

Ідея проекту "Лікар у вашому домі" у тому, що лікарі самі йдуть до пацієнтів. У різних громадських місцях проводяться консультації, роблять безкоштовні тести на рівень цукру, холестерину, вимірюють тиск. Але особливо важлива така допомога для важкохворих пацієнтів, які не можуть самостійно дістатися до лікарні.
Чому в Німеччині не вистачає доглядальниць? (відео)

Чому в Німеччині не вистачає доглядальниць? (відео) 20.07.2018

Тривалість життя німців зростає. При цьому не вистачає доглядальниць. Щонайменше три мільйони людей у Німеччині потребують професійного догляду. І їх буде ще більше. Чому бракує тих, хто доглядатиме за літніми людьми?

Догляд за немічними: чому в Німеччині гострий дефіцит доглядальниць (20.07.2018) 20.07.2018

Щонайменше три мільйони людей у Німеччині потребують професійного догляду. Доглядальниць гостро не вистачає, адже це фізично і морально важка праця, яка до того ж ще й погано оплачується.
Догляд за старими та хворими: Німеччина в пошуку іноземних фахівців

Догляд за старими та хворими: Німеччина в пошуку іноземних фахівців 06.02.2018

У Німеччини - проблема: дедалі серйозніше постає питання догляду за старими та хворими людьми. Країні катастрофічно бракує фахівців, готових працювати в цій сфері. Всі сподівання на іноземців.

ЗМІ: Російська мафія утримує у ФРН мережу фірм по догляду за хворими

ЗМІ: "Російська мафія" утримує у ФРН мережу фірм по догляду за хворими 30.05.2017

Майже 230 фірм по догляду за хворими та інвалідами, заснованими вихідцями з колишнього СРСР, підозрюються у фальшуванні рахунків за надані послуги, а також задіяні у відмиванні коштів та рекеті, повідомляє Die Welt.
ЗМІ: У сфері догляду за хворими в ФРН діє російська мафія

ЗМІ: У сфері догляду за хворими в ФРН діє "російська мафія" 17.04.2016

У Німеччині зафіксували численні випадки шахрайства при амбулаторному догляді за хворими з боку служб, заснованих вихідцями з колишнього Радянського Союзу. Збитки оцінюють у щонайменше мільярд євро на рік.