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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Догляд за хворими".
Догляд за хворими - комплекс заходів, спрямований на догляд за хворими людьми. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Те, що раніше можна було побачити хіба що у фантастичних фільмах, нині стає реальністю. Ексзоскелети допомагають людям виконувати важку фізичну працю, а хворим з опорно-руховими проблемами взагалі рухатися. Репортер DW перевірив на собі, як це функціонує.
Ідея проекту "Лікар у вашому домі" у тому, що лікарі самі йдуть до пацієнтів. У різних громадських місцях проводяться консультації, роблять безкоштовні тести на рівень цукру, холестерину, вимірюють тиск. Але особливо важлива така допомога для важкохворих пацієнтів, які не можуть самостійно дістатися до лікарні.