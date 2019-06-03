"Довіряй справам" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Довіряй справам".

Політична партія "Довіряй справам" була зареєстрована 1999 року і вважалась партією міського голови Одеси Геннадія Труханова. 2019 року під дахом "Довіряй справам" об'єднались партія "Відродження" та частина партії "Наш край". На об'єднавчому з'їзді в червні в Харкові головою партії "Довіряй справам" було обрано харківського мера Геннадія Кернеса, співголовою - Геннадія Труханова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.