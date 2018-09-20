"Довго виношував, швидко написав": Олег Сенцов презентував книгу "Маркетер"

Перед презентацією своєї книги у неділю, 22 вересня, Олег Сенцов відвідав письменницький флешмоб на підтримку українських заручників Кремля, який вже другий рік організовує у Львові "Форум видавців" разом з громадськими організаціями "Український ПЕН" та "Центр громадянських свобод". Його суть полягає в тому, що під час акції письменники по черзі читають листи ув'язнених.

Торік учасники заходу стояли з плакатами "Free Sentcov" і читали його листи з-за ґрат. А цього року вже сам Сенцов стояв на цьому місці і висловлював підтримку іншим ув'язненим. "У мене дуже багато справ, але найголовніша - боротьба за решту полонених, які ще перебувають за ґратами в Криму, Росії, на Донбасі. Одна людина не може зробити нічого, але всі разом зможемо дуже багато. Я сподіваюся, що ми всі зможемо повернути наших хлопців додому", - сказав Сенцов під час акції.

Олег Сенцов під час флешмобу у Львові на підтримку політв'язнів

Після флешмобу письменники попрямували до Львівської філармонії, де Олег Сенцов мав презентувати свою книжку "Маркетер". В той час під будівлею на нього вже чекав натовп людей, які прагнули потрапити на презентацію. Оскільки цього року вхід на всі заходи форуму був безкоштовний, бажаючих виявилось більше, ніж зміг помістити зал, тому всередину потрапили не всі.

Почалась презентація з аплодисментів, щойно Олег Сенцов зайшов до зали. Далі організатори презентації попросили не ставити йому питання про політику, мовляв, свої погляди і бачення ситуації він вже висловив на пресконференції у Києві, а нині головна тема зустрічі - його книжка.

Тому розмова почалась з пояснення самої назви книги. Як пояснив Сенцов, "маркетер" - це слово, яким вони з друзями називали свою майбутню професію маркетолога, коли навчались в економічному університеті. "1993 рік. Я приїхав тоді із села поступати у Сімферопольський виш на маркетинг. Але ніхто з нас, студентів, не знав, на кого ми вчимося - слова "маркетолог" ще не існувало, тому ми називали себе "маркетерами", - пояснив автор. Загалом ця книжка містить 11 оповідань про студентські роки Сенцова в Криму у 1990-х роках і є продовженням його попередньої книги "Жизня". За його словами, усі ці оповідання не є вигадками, він писав чесно і лише про те, що відбувалось з ним насправді.

Не всі бажаючі змогли потрапити на презентацію

Як писав книжку

Загалом збірку оповідань Сенцов написав протягом 11 днів, коли перебував у російському ув'язненні. "Я довго виношував ідеї, але швидко написав. З'явились думки, сів і записав", - розповів він. За його словами, в'язниця жодним чином не вплинула на його натхнення, утім, умови все-таки стали причиною того, що книжку видали лише тепер. Чотири роки Олег Сенцов не передавав свої рукописи, бо не був впевнений, що вони дійдуть, він постійно боявся, що чорновики можуть забрати.

"Хоча за тюремним статутом вони не мали права забирати листи, якщо в них не йдеться про повалення режиму чи про подробиці тюремного способу життя. Але я хотів після повернення сам все набрати на комп'ютері. Але зрозумів, що час іде і, можливо, мені так і не вдасться це опублікувати", - розповів він.

Перші рецензії

Письменник Андрій Курков, який був присутній на презентації, сказав, що книжка на нього справила своєрідне враження, бо він зрозумів, що знає двох Сенцових: один з них написав роман "Купіть книгу, вона - смішна" (інша книга Сенцова, що була видана у 2016 році. - Ред.), а другий - "Маркетер". В останній Куркова вразило те, як неймовірно достовірно описаний той час. Крім того, він сподівається, що в майбутньому "цих два різних письменника об'єднаються". "За кордоном, на жаль, знають лише книжку оповідань. І сприймають книжку Олега як книжку про Олега. Але я дуже хотів би, щоб його відкрили і як романіста", - каже Андрій Курков.

Видавчиня "Маркетера", співзасновниця "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка, яка видала також попередню книжку Сенцова "Жизня" , каже, що насамперед цим хотіла підтримати Олега, який тоді був в ув'язненні. При цьому вона висловила переконання, що це - хороші тексти, які мають своїх читачів. "Це - про зміни, які були в нашій країні, коли долі одних ламались, інші "проростали". Це про людей, звичайних людей. Про досвід, який робить з нас людей", - каже видавчиня.

Питання глядачів

А глядачів здебільшого цікавило те, коли буде наступна книжка, новий фільм, або про те, що йому більше подобається: література чи кіно? Олег Сенцов був небагатослівним: "Я чітко диференціюю кіно і літературу. Кіно для мене - основне. Література - додаткове. В кіно я бачу більше образів, ніж в тексті". Також він розповів, що готує до видання нову книжку з тюремних рукописів і планує продовжити зйомки кримінальної драми "Носоріг", яку збирався знімати ще до війни.

Дехто намагався задавати питання і про політику, на які режисер відповідав неохоче. За його словами, він не бачить великих змін в країні після п'яти років відсутності: "Небагато змінилось. Я чекав більшого". Він також закликав писати листи українцям, досі ув'язненим в Росії: "Так, пишіть. Краще онлайн, бо паперові листи з України не завжди доходять. Також - краще російською, бо можуть не пропустити. Пишіть. На них чекають".