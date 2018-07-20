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Дніпроазот - українське підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дніпроазот".
Компанія "Дніпроазот" належить до найбільших хімічних підприємств України. "Дніпроазот" спеціалізується на виробництві аміаку, азотних добрив, хлору. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.