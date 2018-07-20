Питна вода: яким містам загрожує криза водопостачання? (18.07.2018)

Немає хлору - немає води. Через зупинку виробництва рідкого хлору на заводі "Дніпроазот" в Україні виникли перебої з водопостачанням. Які українські міста ризикують взагалі лишитися без води?