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Дніпроазот

Дніпроазот - українське підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дніпроазот".

Компанія "Дніпроазот" належить до найбільших хімічних підприємств України. "Дніпроазот" спеціалізується на виробництві аміаку, азотних добрив, хлору. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

СБУ перевіряє дії керівництва Дніпроазоту через відмову виробляти хлор

СБУ перевіряє дії керівництва "Дніпроазоту" через відмову виробляти хлор 20.07.2018

Нещодавні дії посадових осіб ПАТ "Дніпроазот", яке відмовилося від випуску потрібного для забезпечення населення питною водою рідкого хлору, перевірить СБУ.

Питна вода: яким містам загрожує криза водопостачання? (18.07.2018) 18.07.2018

Немає хлору - немає води. Через зупинку виробництва рідкого хлору на заводі "Дніпроазот" в Україні виникли перебої з водопостачанням. Які українські міста ризикують взагалі лишитися без води?
АМКУ погрожує оштрафувати Дніпроазот через ситуацію з браком хлору

АМКУ погрожує оштрафувати "Дніпроазот" через ситуацію з браком хлору 18.07.2018

У разі подальшої відмови від виробництва та реалізації потрібного для водоканалів рідкого хлору "Дніпроазот" може наразитися на штрафні санкції, наголошують у Антимонопольному комітеті України (АМКУ).
Криза з хлором: у Миколаєві скорочують водопостачання, у Дніпрі закінчується хлор

Криза з хлором: у Миколаєві скорочують водопостачання, у Дніпрі закінчується хлор 14.07.2018

Через зупинення виробництва на заводі "Дніпроазот" в Україні виникла складна ситуація зі знезараженням питної води через дефіцит хлору.