"ДНР" знову закрила КПВВ на лінії розмежування

На тлі зростання випадків захворювання на коронавірус самопроголошена "Донецька народна республіка" ("ДНР") в ніч на неділю, 28 червня, знову перекрила кордон з Україною. Про це йдется в указі так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна, опублікованого в суботу, 27 червня.

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Причини закриття роботи пунктів пропуску на лінії розмежування не пояснюються.

Нагадаємо, що з метою запобігання подальшого поширення коронавірусу з 22 березня рух через лінію розмежування в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) було припинено. З 10 червня Україна в односторонньому порядку відновила роботу двох КПВВ: "Станиця Луганська" в Луганській області та "Мар'їнка" в Донецькій області. Втім, спочатку самопроголошені утворення "ДНР" і "ЛНР" назвали це провокацією, і відмовилися відкривати пункти пропуску зі свого боку. Згодом, робота КПВВ була відновлена- "ЛНР" скасувала обмеження для перетину лінії розмежування 19 червня, а "ДНР" - 25 червня.