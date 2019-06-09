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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Ярош". Дмитро Ярош - український громадсько-політичний діяч.
Дмитро Ярош був один з ініціаторів створення громадського руху "Правий сектор". У грудні 2015 року Ярош вийшов із "Правого сектора" і створив новий громадсько-політичний рух "Дія". Вперше обрався до Верховної Ради на позачергових виборах 2014 року. Після отримання депутатського мандату на увійшов до жодної з фракцій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.