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Дмитро Ярош

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Ярош". Дмитро Ярош - український громадсько-політичний діяч.

Дмитро Ярош був один з ініціаторів створення громадського руху "Правий сектор". У грудні 2015 року Ярош вийшов із "Правого сектора" і створив новий громадсько-політичний рух "Дія". Вперше обрався до Верховної Ради на позачергових виборах 2014 року. Після отримання депутатського мандату на увійшов до жодної з фракцій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком

Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком 09.06.2019

Партії "Національний Корпус", "Свобода", "Правий Сектор", а також низка громадських організацій разом ідуть на позачергові вибори до Верховної Ради України. Очолює список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок.
В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти

В Україні націоналісти висунуть єдиного кандидата у президенти 19.11.2018

Низка українських партій та організацій націоналістичного спрямування заявила про підтримку на виборах президента у 2019 році єдиного кандидата Руслана Кошулинського.
Невидимий легіон: українські добровольці, які не хочуть легалізуватися

Невидимий легіон: українські добровольці, які не хочуть легалізуватися 30.10.2018

Попри офіційну демобілізацію, рештки добровольчих проукраїнських формувань на Донбасі і на п'ятому році конфлікту, вочевидь, неформально діють у зоні бойових дій. Хто вони і чому не поспішають складати зброю?

Верховна Рада: прогули та законодавчий спам (27.11.2017) 27.11.2017

Рівно три роки тому депутати Верховної Ради восьмого скликання набули своїх повноважень. Обіцяли працювати по-новому, та що з цього вийшло?
Ярош хоче мирний рух. І створює свою армію

Ярош хоче "мирний рух". І створює свою армію 30.12.2015

За три дні до нового року Дмитро Ярош оголосив про створення свого руху. Що це за рух і чим він відрізнятиметься від "Правого сектора", DW з’ясувала у ключових осіб майбутнього руху.
Дмитро Ярош вийшов з Правого сектору та створює новий рух

Дмитро Ярош вийшов з "Правого сектору" та створює новий рух 28.12.2015

Частина підрозділів підпорядкованого "Правому сектору" Добровольчого українського корпусу буде реорганізована у Добровольчу українську армію, яка стане однією зі структур нового руху.
Ярош склав повноваження провідника Правого сектора

Ярош склав повноваження провідника "Правого сектора" 11.11.2015

Як зазначив політик, він має розбіжності з деякими членами проводу "Національно-визвольного руху "Правий сектор" та не хоче бути "весільним генералом" у цьому русі.
Коментар: Внутрішній фронт для Петра Порошенка

Коментар: Внутрішній фронт для Петра Порошенка 26.09.2015

Президент України, спостерігаючи за малими і великими чварами навколо себе, повинен розуміти: рано чи пізно в них буде втягнутий і він сам, вважає Сергій Руденко. Коментар українського журналіста спеціально для DW.
Міліція досі не знайшла чеське крадене авто з відео перестрілки в Мукачевому

Міліція досі не знайшла чеське крадене авто з відео перестрілки в Мукачевому 20.07.2015

Тиждень тому поліція Чеської республіки виявила на відео оперативної зйомки з місця перестрілки в Мукачевому викрадений у Чехії автомобіль. Закарпатські міліціонери авто досі не знайшли.
Події у Мукачевому - загроза перетворення України на варіант ДНР

Події у Мукачевому - загроза перетворення України на варіант "ДНР" 14.07.2015

Події у Мукачевому в черговий раз привернули увагу до "Правого сектора". Хто вони - озброєні злочинці, борці проти контрабанди чи радикальні націоналісти - в матеріалі DW.
Стрілянина в Мукачевому як наслідок зрощення місцевої влади й криміналу

Стрілянина в Мукачевому як наслідок зрощення місцевої влади й криміналу 13.07.2015

Після розблокування напруженої ситуації навколо стрілянини в Мукачевому має бути посилення боротьби з перемитництвом і корупцією в регіоні та в державі, вважають опитані експерти.
Геращенко: Двоє бійців Правого сектора під Мукачевим склали зброю

Геращенко: Двоє бійців "Правого сектора" під Мукачевим склали зброю 12.07.2015

Двоє з заблокованих силовиками під Мукачевим членів "Правого сектора" нібито склали зброю та допомагають проводити переговори з рештою. У ході обшуків на Закарпатті знайдено багато зброї, повідомляють представники влади.
Ярош виїхав до Мукачевого

Ярош виїхав до Мукачевого 12.07.2015

Лідер "Правого сектора" виїхав до міста, де напередодні його прихильники вчинили перестрілку, в якій загинули і постраждали декілька людей.
Озброєні нападники в Мукачевому відмовляються здаватися правоохоронцям

Озброєні нападники в Мукачевому відмовляються здаватися правоохоронцям 12.07.2015

СБУ і МВС розраховують на звернення лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша до членів його угруповання, що влаштували перестрілку в Мукачевому. Триває евакуація місцевого населення.
Міноборони: Усі добровольчі батальйони влилися до складу регулярних військ

Міноборони: Усі добровольчі батальйони влилися до складу регулярних військ 12.04.2015

За словами міністра оборони Степана Полторака, усі добровольчі формування, які воюють на Донбасі на українському боці, увійшли до складу Збройних сил України або Нацгвардії.
Яроша призначено радником начальника Генштабу ЗСУ

Яроша призначено радником начальника Генштабу ЗСУ 06.04.2015

Хоча досі Дмитро Ярош не в усьому був згоден з Міноборони, нині прибічники "Правого сектору" діятимуть спільно з регулярною українською армією.