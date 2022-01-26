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Дискримінація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дискримінація".

Дискримінація - обмеження прав певної групи людей чи окремих осіб або зневажливе ставлення на підставі, наприклад, певних соціальних або етичних ознак. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Аутизм: подорож під вітрилами як старт у самостійне життя (26.01.2022) 26.01.2022

Багатьом людям з аутизмом нелегко підтримувати соціальні контакти, бути спонтанними й незалежними від своєї родини. Зробити перший крок у самостійне життя у Німеччині аутистам допомагають прогулянками під вітрилами.
Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут

Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут 24.01.2022

125 священників-католиків, референтів громад, викладачів та працівників церковної адміністрації заявили про свою приналежність до спільноти ЛГБТК+.
В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі

В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі 08.01.2022

З 8 січня в Україні каратимуть штрафом у п'ятикратному розмірі вартості реклами за сексизм у ній. За дискримінацію в оголошеннях про робочі вакансії штрафуватимуть на 65 тисяч гривень.

В Україні вперше ув'язнили за напад із мотивів гомофобії

В Україні вперше ув'язнили за напад із мотивів гомофобії 16.11.2021

В Україні вперше ув'язнили на 4 роки за хуліганство, вказавши, що мотив злочину був гомофобним: на поета та музиканта напали в центрі Львова, бо сприйняли їх за геїв.
МЗС відкидає звинувачення Польщі у дискримінації поляків в Україні

МЗС відкидає звинувачення Польщі у дискримінації поляків в Україні 30.10.2021

В українському міністерстві закордонних справ заперечили дискримінацію поляків в Україні через віру, мову і свободу слова. Раніше про такі утиски поляків заявив заступник глави зовнішньополітичного відомства Польщі.
ЄСПЛ: Заборона переселенцям голосувати на місцевих виборах - дискримінація

ЄСПЛ: Заборона переселенцям голосувати на місцевих виборах - дискримінація 21.10.2021

Україну зобов'язали виплатити чотирьом переселенкам з Криму і Донбасу по 4,5 тисячі євро за порушення виборчих прав під час місцевих виборів 2015 року. Заборону їм голосувати ЄСПЛ назвав дискримінацією. 
Facebook оштрафували на 14 мільйонів доларів за дискримінацію

Facebook оштрафували на 14 мільйонів доларів за дискримінацію 20.10.2021

На компанію Facebook у США наклали штраф через дискримінацію американців на користь іноземців при прийомі на роботу. Компанія має заплатити 4,7 мільйона доларів державі і 9,5 мільйона - постраждалим.

Красуня без волосся з Німеччини (18.10.2021) 18.10.2021

Ця лиса модель з Німеччини втратила волосся, коли їй виповнилося 18 років. Як дівчина поборола комплекси і для кого хоче стати прикладом для наслідування? Дивіться у відео!
ЛГБТ-спільнота в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті

ЛГБТ-спільнота в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті 13.10.2021

Глузування, презирство, загроза кримінального переслідування. За влади талібів життя ЛГБТ-спільноти в Афганістані стало ще складнішим, ніж раніше. DW вислухала історії двох молодих людей, яким вдалося залишити країну.
Дискримінація ЛГБТК під приводом захисту дітей - Європа у фокусі (відео)

Дискримінація ЛГБТК під приводом захисту дітей - "Європа у фокусі" (відео) 28.09.2021

Дискримінація меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у німецькій політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.
Як у Німеччині борються з вуличними домаганнями (27.09.2021)

Як у Німеччині борються з вуличними домаганнями (27.09.2021) 27.09.2021

Крейдою на асфальті проти вуличних домагань. Мешканка Бонна на заході Німеччини бореться за те, щоб за приставання на вулиці в Німеччині запровадили кримінальне покарання. А як ви ставитеся до цієї проблеми?

Як жінки (не) потрапляють в політику: приклад Німеччини - "Європа у фокусі" (27.09.2021) 27.09.2021

Дискримінаціy меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.
Воєводство у Польщі відмовилося від статусу зони, вільної від ЛГБТ

Воєводство у Польщі відмовилося від статусу "зони, вільної від ЛГБТ" 23.09.2021

Свентокшиське воєводство не ризикуватиме грошима європейських фондів і відмовляється від статусу "зони, вільної від ЛГБТ".
Рада заборонила дискримінацію за ознакою статі в рекламі

Рада заборонила дискримінацію за ознакою статі в рекламі 10.09.2021

Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняє дискримінацію за ознакою статі в рекламі.
Фатальні наслідки: Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони

"Фатальні наслідки": Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони 10.09.2021

Єврокомісія заморожує виділення коштів із фонду ЄС окремим польським регіонам та містам. Причиною є низка ухвалених там дискримінаційних постанов і рішень, спрямованих проти ЛГБТК-спільноти. А що кажуть у самій Польщі?
В Угорщині обмежили продаж дитячих книг на тему ЛГБТК

В Угорщині обмежили продаж дитячих книг на тему ЛГБТК 07.08.2021

Згідно з ухваленими змінами, дитячі книги на тему ЛГБТК в Угорщині мають продавати в закритій упаковці і за 200 метрів від шкіл і церков.
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