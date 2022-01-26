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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дискримінація".
Дискримінація - обмеження прав певної групи людей чи окремих осіб або зневажливе ставлення на підставі, наприклад, певних соціальних або етичних ознак. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дискримінаціy меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.
Єврокомісія заморожує виділення коштів із фонду ЄС окремим польським регіонам та містам. Причиною є низка ухвалених там дискримінаційних постанов і рішень, спрямованих проти ЛГБТК-спільноти. А що кажуть у самій Польщі?