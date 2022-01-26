Дискримінація

Як у Німеччині борються з вуличними домаганнями (27.09.2021)

Крейдою на асфальті проти вуличних домагань. Мешканка Бонна на заході Німеччини бореться за те, щоб за приставання на вулиці в Німеччині запровадили кримінальне покарання. А як ви ставитеся до цієї проблеми?