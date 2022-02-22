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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дисидент".
Дисидентом називають людину, політичні погляди котрої кардинально відрізняються від офіційної думки, що її нав'язує суспільству державне керівництво країни. Серед найвідоміших представників дисидентського руху в Радянському Союзі були Олександр Солженіцин, Андрій Сахаров. Представниками українського дисидентського руху вважаються Іван Дзюба, Степан Хмара, В'ячеслав Чорновіл. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У чому секрет успіху Путіна в Росії? Як росіяни ставляться до участі Москви у конфлікті на Сході України? Про актуальне та історичне німецький журналіст поговорив із відомою російською письменницею, авторкою книги "Зворотний бік неба" Людмилою Улицькою.
За розпалювання конфлікту в Україні поплатилися не лише російські політики, проти яких запровадили санкції. Сильно постраждав імідж цілої Росії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Дойче Велле розповів відомий російський дисидент, колись потужний олігарх Михайло Ходорковський.