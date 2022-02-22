На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дисидент".

Дисидентом називають людину, політичні погляди котрої кардинально відрізняються від офіційної думки, що її нав'язує суспільству державне керівництво країни. Серед найвідоміших представників дисидентського руху в Радянському Союзі були Олександр Солженіцин, Андрій Сахаров. Представниками українського дисидентського руху вважаються Іван Дзюба, Степан Хмара, В'ячеслав Чорновіл. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.