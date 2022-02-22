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Дисидент

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дисидент".

Дисидентом називають людину, політичні погляди котрої кардинально відрізняються від офіційної думки, що її нав'язує суспільству державне керівництво країни. Серед найвідоміших представників дисидентського руху в Радянському Союзі були Олександр Солженіцин, Андрій Сахаров. Представниками українського дисидентського руху вважаються Іван Дзюба, Степан Хмара, В'ячеслав Чорновіл. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Помер літературознавець і дисидент Іван Дзюба

Помер літературознавець і дисидент Іван Дзюба 22.02.2022

На 91 році життя не стало Героя України, літературознавця, дисидента та автора десятків публікацій та книг Івана Дзюби.

ЗМІ: Лікарям із США та ФРН дозволять обстежити китайського дисидента Лю Сяобо

ЗМІ: Лікарям із США та ФРН дозволять обстежити китайського дисидента Лю Сяобо 05.07.2017

Китайська влада дозволила західним фахівцям відвідати лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо, пише гонконзька газета. У правозахисника - рак печінки на останній стадії.
Левко Лук'яненко: У 1991-му незалежними ми не стали

Левко Лук'яненко: У 1991-му незалежними ми не стали 24.08.2016

Український дисидент і автор Акту проголошення незалежності України поділився в інтерв'ю DW своїми спогадами про історичні події та оцінками нинішніх процесів у житті країни.

Суд над Савченко: посилена охорона та засилля донських козаків - DW Новини (22.09.2015) 22.09.2015

Volkswagen завдав німецькій автопромисловості чималої шкоди. Фраза "пора звалювати" знову актуальна для росіян.

Україна - притулок для російських опозиціонерів 31.08.2015

Україна приваблює дедалі більше незгодних з російським владним режимом.
Китайський дисидент Ай Вейвей прибув до Німеччини

Китайський дисидент Ай Вейвей прибув до Німеччини 30.07.2015

Відомий китайський митець Ай Вейвей вперше за довгий час покинув батьківщину та прилетів до Німеччини. У Китаї він перебував під домашнім арештом з 2011 року.

"Зворотний бік неба": виклик путінській Росії від Людмили Улицької 28.05.2015

У чому секрет успіху Путіна в Росії? Як росіяни ставляться до участі Москви у конфлікті на Сході України? Про актуальне та історичне німецький журналіст поговорив із відомою російською письменницею, авторкою книги "Зворотний бік неба" Людмилою Улицькою.
Чеський політолог: російська допомога Україні нагадує 1968 рік

Чеський політолог: російська "допомога" Україні нагадує 1968 рік 15.08.2014

"Гуманітарний конвой" з Росії, що прямує до України, нагадує "допомогу" Радянського Союзу Чехословаччині у 1968 році, пояснив в інтерв'ю DW відомий чеський політолог і колишній дисидент Богумил Долежал.

Ходорковський: Путін підставив росіян 23.06.2014

За розпалювання конфлікту в Україні поплатилися не лише російські політики, проти яких запровадили санкції. Сильно постраждав імідж цілої Росії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Дойче Велле розповів відомий російський дисидент, колись потужний олігарх Михайло Ходорковський.
Хорватія видасть ФРН екс-голову спецслужб Перковича

Хорватія видасть ФРН екс-голову спецслужб Перковича 02.01.2014

Влада Хорватії погодилась видати Німеччині екс-керівника служби розвідки Йосипа Перковича, підозрюваного в убивстві хорватського дисидента у 1983 році у Баварії.
Йоахім Ґаук: пастор, дисидент, правозахисник

Йоахім Ґаук: пастор, дисидент, правозахисник 18.03.2012

Члени коаліційного уряду, опозиція та громадська думка одностайно згуртувалися довкола кандидатури Йоахіма Ґаука. Саме цей ветеран громадського життя Німеччини став новим президентом.
Як обирають президента в Німеччині

Як обирають президента в Німеччині 18.03.2012

У Берліні в неділю федеральні збори обирають одинадцятого президента країни. Очікується, що ним стане 72-річний колишній східнонімецький пастор та дисидент Йоахім Ґаук. Його підтримують ХДС, ХСС, СДПН, ВДП та Зелені.
Премію Сахарова дали активістам «арабської весни»

Премію Сахарова дали активістам «арабської весни» 14.12.2011

П’ятьох активістів так званої «арабської весни» відзначили цьогорічною премією Європарламенту імені радянського вченого й дисидента Андрія Сахарова. На врученні були тільки єгипетська блогер і лівійський дисидент.
Колишній дисидент з НДР очолить відомство з архівів штазі

Колишній дисидент з НДР очолить відомство з архівів "штазі" 28.01.2011

Новим керівником відомства з архівів "штазі" став колишній правозахисник з НДР Роланд Ян. Його кандидатуру в п’ятницю підтримали більшість депутатів Бундестагу.
Лю Сяобо: професор, дисидент, нобелівський лауреат

Лю Сяобо: професор, дисидент, нобелівський лауреат 09.12.2010

У п'ятницю відбудеться вшанування лауреата нобелівської премії миру. Її присуджено ув'язненому китайському дисиденту, професору літератури Лю Сяобо. В чому його заслуги і чому Китай бойкотує церемонію в Осло?
Нобелівську премію миру 2010 року отримав Лю Сяобо

Нобелівську премію миру 2010 року отримав Лю Сяобо 08.10.2010

Лауреат Нобелівської премії миру нинішнього року перебуває за ґратами. Попри протести з Пекіна, нагороду дали китайському правозахиснику й дисиденту Лю Сяобо.
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