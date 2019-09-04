Дипломат РФ покинув Болгарію через звинувачення у шпигунстві

МЗС Болгарії попросило Росію відкликати дипломата з посольства РФ у Софії через звинувачення його у шпигунстві. За даними Софії, росіянин вже виїхав з Болгарії.
За даними прокуратури Болгарії, перший секретар посольства РФ у Софії більше року займався шпигунством
Міністерство закордонних справ Болгарії попросило Росію відкликати свого дипломата з посольства РФ у Софії, повідомляє агенція Reuters у понеділок, 28 жовтня.
МЗС Болгарії надіслало відповідний запит після того, як прокуратура звинуватила першого секретаря посольства РФ у Софії у шпигунстві, що нібито триває вже понад рік.
Співробітники зовнішньополітичного відомства Болгарії провели нараду з прокурорами та спецслужбами, які і повідомили їх про ймовірну діяльність першого секретаря посольства РФ.
25 жовтня співробітники МЗС Болгарії зустрілися з очільником російського посольства та попросили його відкликати першого секретаря з країни. Ім'я росіянина не повідомляється.
На сайті посольства РФ у Болгарії наведені імена кількох перших, других та третіх секретарів у переліку дипломатичного складу відомства.
У МЗС Болгарії оголосили, що росіянин вже залишив територію країни. У МЗС Росії поки не коментують цю інформацію.