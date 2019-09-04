 Дипломат РФ покинув Болгарію через звинувачення у шпигунстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2019

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Новини

Дипломат РФ покинув Болгарію через звинувачення у шпигунстві

МЗС Болгарії попросило Росію відкликати дипломата з посольства РФ у Софії через звинувачення його у шпигунстві. За даними Софії, росіянин вже виїхав з Болгарії.

За даними прокуратури Болгарії, перший секретар посольства РФ у Софії більше року займався шпигунством

За даними прокуратури Болгарії, перший секретар посольства РФ у Софії більше року займався шпигунством

Міністерство закордонних справ Болгарії попросило Росію відкликати свого дипломата з посольства РФ у Софії, повідомляє агенція Reuters у понеділок, 28 жовтня.

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МЗС Болгарії надіслало відповідний запит після того, як прокуратура звинуватила першого секретаря посольства РФ у Софії у шпигунстві, що нібито триває вже понад рік.

Співробітники зовнішньополітичного відомства Болгарії провели нараду з прокурорами та спецслужбами, які і повідомили їх про ймовірну діяльність першого секретаря посольства РФ.

25 жовтня співробітники МЗС Болгарії зустрілися з очільником російського посольства та попросили його відкликати першого секретаря з країни. Ім'я росіянина не повідомляється.

На сайті посольства РФ у Болгарії наведені імена кількох перших, других та третіх секретарів у переліку дипломатичного складу відомства.

У МЗС Болгарії оголосили, що росіянин вже залишив територію країни. У МЗС Росії поки не коментують цю інформацію. 

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