 Дзвонити в інші країни всередині ЄС стане дешевше | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.11.2018

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Економіка

Дзвонити в інші країни всередині ЄС стане дешевше

Європарламент схвалив нові правила, згідно з якими дзвінки в інші країни всередині ЄС коштуватимуть не більше 19 центів за хвилину. Також планується стимулювати розвиток широкосмугового доступу до інтернету в країнах ЄС.

Європарламент схвалив обмеження вартості дзвінків в інші країни всередині ЄС

Європарламент схвалив обмеження вартості дзвінків в інші країни всередині ЄС

Європарламент у середу, 14 листопада, схвалив нові правила, згідно з якими вартість телефонних дзвінків у інші країни всередині Євросоюзу як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів, обмежується 19 центами за хвилину. При цьому відправка SMS не повинна коштувати дорожче за шість центів. Ці правила після формального затвердження Радою ЄС набудуть чинності з 15 травня 2019 року, повідомляє інформагенція dpa.

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В Європейському центрі із захисту прав споживачів це рішення назвали "логічним наступним кроком" після того, як у 2017 тому було скасовано плату за роумінг всередині ЄС. Скасування плати за роумінг поширюється не лише на 28 країн-членів ЄС, але і на Ісландію, Норвегію та Ліхтенштейн.

Окрім того, в підтриманому європарламентарями законопроекті заплановано стимулювати інвестиції у швидкі інтернет-сполучення. Кілька операторів зможуть в майбутньому домовлятися про поділ коштів на розбудову широкосмугового доступу до інтернету у малонаселених районах. Також Європарламент передбачає створення "зворотнього 112", тобто системи, яка сповіщатиме усіх людей про наближення катастроф у регіоні через SMS або повідомлення у мобільних додатках.

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Що треба знати про безкоштовний роумінг в ЄС (16.06.2017)

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Що треба знати про безкоштовний роумінг в ЄС (16.06.2017)  

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