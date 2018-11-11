Дзвонити в інші країни всередині ЄС стане дешевше

Європарламент у середу, 14 листопада, схвалив нові правила, згідно з якими вартість телефонних дзвінків у інші країни всередині Євросоюзу як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів, обмежується 19 центами за хвилину. При цьому відправка SMS не повинна коштувати дорожче за шість центів. Ці правила після формального затвердження Радою ЄС набудуть чинності з 15 травня 2019 року, повідомляє інформагенція dpa.

В Європейському центрі із захисту прав споживачів це рішення назвали "логічним наступним кроком" після того, як у 2017 тому було скасовано плату за роумінг всередині ЄС. Скасування плати за роумінг поширюється не лише на 28 країн-членів ЄС, але і на Ісландію, Норвегію та Ліхтенштейн.

Окрім того, в підтриманому європарламентарями законопроекті заплановано стимулювати інвестиції у швидкі інтернет-сполучення. Кілька операторів зможуть в майбутньому домовлятися про поділ коштів на розбудову широкосмугового доступу до інтернету у малонаселених районах. Також Європарламент передбачає створення "зворотнього 112", тобто системи, яка сповіщатиме усіх людей про наближення катастроф у регіоні через SMS або повідомлення у мобільних додатках.