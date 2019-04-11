Джуліан Ассанж: сім років життя на 20 квадратних метрах

Поліція Великобританії заарештувала засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа у четвер, 11 квітня, в посольстві Еквадору в Лондоні. Це стало можливим після того, як влада цієї південноамериканської країни позбавила його притулку. Майже сім років тому Ассанж сховався в еквадорському диппредставництві: 19 червня 2012 року він потрапив, як сам скаже пізніше, "під арешт без обвинувачення". Незадовго до цього його спроба оскаржити екстрадицію до Швеції провалилася.

У цій країні в грудні 2010 року видали ордер на арешт австралійця. Звинувачення полягало в тому, що Ассанж нібито зґвалтував одну жінку в Швеції, а інших - примушував до сексу. Пізніше в Швеції закрили справу щодо Ассанжа, проте засновник Wikileaks побоюється, що його видадуть владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані.

Викривач з Wikileaks

Для Вашингтона 47-річний Ассанж - ворог держави відтоді, як у квітні 2010-го він оприлюднив на Wikileaks відео "Супутнє вбивство". На ньому показано, як в 2007 році під час атаки гелікоптера армії США в Багдаді було вбито 11 осіб, серед яких більшість не мали стосунку до повстанців, а двоє були журналістами.

Джуліан Ассанж на балконі посольства Еквадору в Лондоні (фото з архіву)

За цим пішли й подальші викриття. Наприклад, Wikileaks поширила 250 тисяч секретних документів посольств США по всьому світу. Саме тоді стало відомо, що Агентство національної безпеки США шпигувало, в тому числі, за канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

Те, що Вашингтон не церемониться з викривачами, продемонстрував, приміром, вирок Челсі Меннінг, яка була однією з найважливіших джерел для Wikileaks. Вона була засуджена на 35 років позбавлення волі. У січні 2017 роки її помилував президент США Барак Обама і через 7 років після арешту Меннінг вийшла на свободу. Втім, 8 березня Меннінг знову помістили під варту за відмову дати свідчення у справі про Wikileaks.

Ассанжа у Сполучених Штатах звинувачують у змові з Челсі Меннінг. Йому інкримінують хакерський напад на урядову комп'ютерну мережу в 2010 році і розкрадання секретної інформації. За цими звинуваченнями засновнику Wikileaks загрожує до п'яти років ув'язнення.

Життя Ассанжа в посольстві

З 2012 року Джуліан Ассанж жив разом з котом в кімнаті площею в 20 квадратних метрів, в одному з офісних приміщень посольства Еквадору. Головні предмети інтер'єру - бігова доріжка і ультрафіолетова лампа для засмаги, яка заміняла Ассанжу промені сонця.

У посольстві Ассанж жив разом з котом

У посольстві Еквадору немає саду і вийти на вулицю він не міг. В одному з приміщень посольства був наспіх встановлений душ. Контакт із зовнішнім світом чоловік підтримував за допомогою телефона і комп'ютера. Їжу Ассанж замовляв з пабу.

Засновнику Wikileaks не можна було залишати посольство, навіть після того, як прокуратура Швеції анулювала ордер на його арешт. Відразу після рішення Стокгольма британська поліція оголосила, що Джуліан Ассанж буде взятий під варту, щойно залишить еквадорську територію. Оскільки в 2012 році він порушив умови застави, коли сховався на території посольства.

Спірний арешт засновника Wikileaks

Після скасування шведського ордера на арешт у травні 2017 року Ассанж святкував успіх. На своїй сторінці в Twitter він назвав це рішення важливою перемогою "для себе і для прав людини". Він звинуватив шведську владу в тому, що йому довелося прожити "п'ять років без світла сонця". З балкона посольства Ассанж заявив своїм прихильникам, що справжня війна лише починається. Тим часом ще в лютому 2016-го мати Ассанжа говорила, що у нього проблеми з серцем, хронічна пневмонія і сильний біль в плечах.

Експерти вважають спірним нинішнє затримання Ассанжа за неявку до суду у 2012 році. Тяжкість такого вчинку не настільки висока, пояснює DW експерт з міжнародного кримінального права Ніколаос Газеас: "Арешт з урахуванням екстремальних умов, в яких кілька років живе Ассанж, непропорційний злочину". Представники Wikileaks назвали арешт незаконним, підкресливши, що співробітників поліції "запросили" до будівлі посольства.

Чи буде Ассанж екстрадований до США?

Але чи дійсно Ассанжа можуть екстрадувати до США після арешту у Великій Британії? Лондонська поліція підтвердила, що Асанжа арештували також і на підставі офіційного запиту Вашингтона щодо його екстрадиції. За словами президента Еквадору Ленін Морено, Лондон гарантував Кіто, що Джуліана Ассанжа не екстрадують до країни, де йому може загрожувати страта.

Хоч би чим завершилася історія з екстрадицією, за останні роки репутація Ассанжа як борця за свободу помітно постраждала. Wikileaks потрапила під підозру співпраці з Росією. Дії організації викликали шквал обурення в липні минулого року, коли вона опублікувала листи представників Демократичної партії США.

З них стало зрозуміло, що провідні демократи віддавали перевагу і допомагали Гілларі Клінтон, а не Берні Сандерсу. Крім того, Джуліана Ассанжа підозрюють у причетності до поширення чуток, що компрометують тоді ще кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.