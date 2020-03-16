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Джон Лоренсон: інші публікації
Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео)
Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео)
Чиста нація, більше угорців замість мігрантів - Віктор Орбан сприяє народженню дітей, вдаючись до дискримінації.
Суспільство
16.03.2020
16 березня 2020 р.
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