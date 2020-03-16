  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни

Джон Лоренсон

Пропустити розділ Джон Лоренсон: інші публікації

Джон Лоренсон: інші публікації

Молоді родини в Угорщині отримують неабияку фінансову підтримку за народження дітей

Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео)

Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео)

Чиста нація, більше угорців замість мігрантів - Віктор Орбан сприяє народженню дітей, вдаючись до дискримінації.
Суспільство
16 березня 2020 р.
На головну сторінку