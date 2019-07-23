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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джеремі Хант". Джеремі Хант - британський консервативний політик.
Джеремі Хант став міністром закордонних справ Великобританії в липні 2018 року. На цій посаді він змінив Бориса Джонсона, який пішов у відставку на тлі запеклих суперечок з прем'єр-міністром Терезою Мей щодо формату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Раніше Хант обіймав посаду міністра охорони здоров'я і соціальних справ Великобританії. На відміну від Джонсона, який виступав за цілковитий вихід з ЄС, у тому числі в торговельному та митному аспектах, Хант мав репутацію противника виходу країни з ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Великобританія шукає дипломатичні шляхи вирішення конфлікту через затриманий Іраном танкер, заявив глава британського МЗС Джеремі Хант. Другий, затриманий напередодні танкер, що йшов під прапором Ліберії, вже відпустили.