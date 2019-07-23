На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джеремі Хант". Джеремі Хант - британський консервативний політик.

Джеремі Хант став міністром закордонних справ Великобританії в липні 2018 року. На цій посаді він змінив Бориса Джонсона, який пішов у відставку на тлі запеклих суперечок з прем'єр-міністром Терезою Мей щодо формату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Раніше Хант обіймав посаду міністра охорони здоров'я і соціальних справ Великобританії. На відміну від Джонсона, який виступав за цілковитий вихід з ЄС, у тому числі в торговельному та митному аспектах, Хант мав репутацію противника виходу країни з ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.