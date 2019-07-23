Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Джеремі Хант

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джеремі Хант". Джеремі Хант - британський консервативний політик.

Джеремі Хант став міністром закордонних справ Великобританії в липні 2018 року. На цій посаді він змінив Бориса Джонсона, який пішов у відставку на тлі запеклих суперечок з прем'єр-міністром Терезою Мей щодо формату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Раніше Хант обіймав посаду міністра охорони здоров'я і соціальних справ Великобританії. На відміну від Джонсона, який виступав за цілковитий вихід з ЄС, у тому числі в торговельному та митному аспектах, Хант мав репутацію противника виходу країни з ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Борис Джонсон став головою британських консерваторів

Борис Джонсон став головою британських консерваторів 23.07.2019

У другому турі голосування Борис Джонсон набрав більше голосів, ніж міністр закордонних справ Джеремі Хант. Очікується, що невдовзі Джонсон отримає посаду прем'єр-міністра Великобританії.
Лондон хоче створити місію для захисту мореплавства в Перській затоці

Лондон хоче створити місію для захисту мореплавства в Перській затоці 22.07.2019

Після захоплення Іраном британського танкера в Ормузькій протоці Лондон планує створити європейську місію для безпечного проходження кораблів в регіоні.
Великобританія хоче знизити напругу у конфлікті з Іраном через затриманий танкер

Великобританія хоче знизити напругу у конфлікті з Іраном через затриманий танкер 20.07.2019

Затримання британського танкера в Ормузькій протоці відбулось в порушення міжнародного права, однак Лондон підтверджує бажання деескалації ситуації, заявив очільник британського МЗС Джеремі Хант.
Лондон погрожує Тегерану серйозними наслідками через затриманий танкер

Лондон погрожує Тегерану серйозними наслідками через затриманий танкер 20.07.2019

Великобританія шукає дипломатичні шляхи вирішення конфлікту через затриманий Іраном танкер, заявив глава британського МЗС Джеремі Хант. Другий, затриманий напередодні танкер, що йшов під прапором Ліберії, вже відпустили.
Джонсон не виключає призупинення роботи парламенту заради Brexit

Джонсон не виключає призупинення роботи парламенту заради Brexit 10.07.2019

Кандидат-фаворит на посаду очільника Консервативної партії Великобританії Борис Джонсон не виключає жодних опцій заради Brexit, у тому числі призупинення роботи парламенту.
Трамп не хоче мати справ з британським послом

Трамп не хоче мати справ з британським послом 09.07.2019

Після скандалу із витоком листування британського посла, який назвав американського президента "некомпетентним", Дональд Трамп заявив, що не матиме з ним справ, а також розкритикував британську прем'єрку.
Гонконг: арешти демонстрантів, напруга між Лондоном і Пекіном зростає

Гонконг: арешти демонстрантів, напруга між Лондоном і Пекіном зростає 03.07.2019

Поліція Гонконгу заарештувала 12 демонстрантів, які брали участь в акціях 1 липня. Тим часом між Великобританією та Китаєм зростає напруга через ситуацію у місті.

Китай обурений нахабним втручанням Заходу у ситуацію в Гонконзі

Китай обурений "нахабним втручанням" Заходу у ситуацію в Гонконзі 02.07.2019

Заяви з боку США, Великобританії та ЄС щодо ситуації в Гонконзі викликали "велике невдоволення та рішучий спротив" в Пекіні. Китай закидає іншим країнам "нахабне втручання" в ситуацію в Гонконзі.
Великобританія: залишилися двоє претендентів на посаду лідера консерваторів

Великобританія: залишилися двоє претендентів на посаду лідера консерваторів 20.06.2019

Борис Джонсон та Джеремі Хант стали основними претендентами на посаду очільника Консервативної партії Великобританії, ім'я переможця стане відоме у липні.
Лондон теж покладає на Іран відповідальність за інциденти з танкерами

Лондон теж покладає на Іран відповідальність за інциденти з танкерами 15.06.2019

В уряді Великобританії вважають, що іранський Корпус вартових ісламської революції, найімовірніше, відповідальний за нещодавні напади на два танкери в Оманській затоці, йдеться в заяві МЗС Сполученого Королівства.
У Великобританії визначилися з кандидатами у наступники прем'єрки Терези Мей

У Великобританії визначилися з кандидатами у наступники прем'єрки Терези Мей 11.06.2019

Серед головних претендентів на посаду голови Консервативної партії та прем'єра Великобританії колишній та нинішній очільники МЗС Борис Джонсон і Джеремі Хант, а також міністр охорони довкілля Майкл Гоув.
Глава МЗС Великобританії порівняв Євросоюз із СРСР

Глава МЗС Великобританії порівняв Євросоюз із СРСР 01.10.2018

Караючи Великобританію за Brexit, Євросоюз уподібнюється до СРСР, вважає глава британського МЗС Джеремі Хант.
Лондон пригрозив Москві високою ціною за нехтування міжнародними правилами

Лондон пригрозив Москві "високою ціною" за нехтування міжнародними правилами 30.09.2018

Якщо Росія й надалі порушуватиме міжнародні правила, вона заплатить "високу ціну", заявив глава МЗС Великобританії Джеремі Хант. Лондон також хоче "прикрити мережу ГРУ".
ОЗХЗ підтверджує - в Еймсбері був використаний Новачок

ОЗХЗ підтверджує - в Еймсбері був використаний "Новачок" 04.09.2018

Таємничі отруєння людей у британських містах Солсбері та Еймсбері спричинив нервово-паралітичний газ "Новачок", підтвердила Організація із заборони хімічної зброї.
Великобританія закликає США і ЄС посилити тиск на Росію

Великобританія закликає США і ЄС посилити тиск на Росію 21.08.2018

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант виступить у Вашингтоні, щоб наголосити на небезпеці російської зовнішньої політики і закликати американських та єропейських партнерів посилити тиск на Росію.
Лондон вимагає від ЄС змінити підхід до переговорів про Brexit

Лондон вимагає від ЄС змінити підхід до переговорів про Brexit 23.07.2018

Якщо Брюссель не змінить підхід, то Brexit може відбутися без відповідної угоди, заявив глава британського МЗС Джеремі Хант. Безлад унаслідок цього потішить тільки Путіна, зауважив він.
Інші статті