 Джерела: Уряд Франції готується піти на поступки ″жовтим жилетам″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

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Новини

Джерела: Уряд Франції готується піти на поступки "жовтим жилетам"

Уряд Едуара Філіппа може тимчасово відмовитися від планів щодо підвищення акцизу на пальне. Протести "жовтих жилетів" стали одними з наймасштабніших у Франції за останні роки.

Протести охопили всю Францію

Протести охопили всю Францію

Французький уряд готується відкласти підвищення акцизу на пальне. Про це у вівторок, 4 грудня, повідомили джерела в кабінеті міністрів Франції агенціям Reuters та AFP. Очікується, що відповідну заяву прем'єр Едуар Філіпп зробить пізніше цього ж дня після зустрічі з депутатами фракції партії президента країни Еммануеля Макрона "Республіка на марші". Філіпп має оголосити також про додаткові заходи, які повинні зняти напруженість у країні на тлі масштабних протестів "жовтих жилетів".

За даними джерел, рішення про відтермінування на кілька місяців запровадження нового акцизу ухвалив напередодні ввечері Еммануель Макрон після зустрічі з членами уряду. За цей час мали б відбутися переговори з учасниками протестного руху. Утім, останні скасували заплановану на 4 грудня зустріч з Едуаром Філіппом, посилаючись на "міркування безпеки". За словами представників "жовтих жилетів", з якими мав намір зустрітися прем'єр, вони отримали погрози від прибічників жорсткої лінії серед протестувальників, оскільки погодилися на переговори. Делегацію активістів, яка мала взяти участь у зустрічі, визнають не усі учасники протестного руху.

Мітинги швидко перейшли до агресивної фази

Мітинги швидко перейшли до агресивної фази

DW.COM

Еммануель Макрон та представники французького уряду провели надзвичайну нараду через протести "жовтих жилетів".

Аби запобігти насильницьким протестам, французький уряд може запровадити у країні надзвичайний стан. Такий захід планують обговорити на зустрічі президента, глави уряду та керівника МВС. (02.12.2018)

Через сутички з демонстрантами у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати. (01.12.2018)

У Франції вже два тижні тривають протести через підвищення цін на пальне. Демонстранти окрім мітингів блокують дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Перші виступи почалися 17 листопада, в них взяли участь 280 тисяч осіб по всій країні. Відтоді акції не припиняються, сягаючи піку у вихідні дні. 24 листопада в них брали участь близько 106 тисяч осіб, 1 грудня - 136 тисяч. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

Початковим каменем спотикання стали плани підвищення акцизів на пальне. За останній рік дизельне пальне у Франції здорожчало на 23%, бензин - на 15%. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте. Чиновники мотивують це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою Еммануеля Макрона.

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