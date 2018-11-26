Джерела: Уряд Франції готується піти на поступки "жовтим жилетам"

Французький уряд готується відкласти підвищення акцизу на пальне. Про це у вівторок, 4 грудня, повідомили джерела в кабінеті міністрів Франції агенціям Reuters та AFP. Очікується, що відповідну заяву прем'єр Едуар Філіпп зробить пізніше цього ж дня після зустрічі з депутатами фракції партії президента країни Еммануеля Макрона "Республіка на марші". Філіпп має оголосити також про додаткові заходи, які повинні зняти напруженість у країні на тлі масштабних протестів "жовтих жилетів".

За даними джерел, рішення про відтермінування на кілька місяців запровадження нового акцизу ухвалив напередодні ввечері Еммануель Макрон після зустрічі з членами уряду. За цей час мали б відбутися переговори з учасниками протестного руху. Утім, останні скасували заплановану на 4 грудня зустріч з Едуаром Філіппом, посилаючись на "міркування безпеки". За словами представників "жовтих жилетів", з якими мав намір зустрітися прем'єр, вони отримали погрози від прибічників жорсткої лінії серед протестувальників, оскільки погодилися на переговори. Делегацію активістів, яка мала взяти участь у зустрічі, визнають не усі учасники протестного руху.

Мітинги швидко перейшли до агресивної фази

У Франції вже два тижні тривають протести через підвищення цін на пальне. Демонстранти окрім мітингів блокують дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Перші виступи почалися 17 листопада, в них взяли участь 280 тисяч осіб по всій країні. Відтоді акції не припиняються, сягаючи піку у вихідні дні. 24 листопада в них брали участь близько 106 тисяч осіб, 1 грудня - 136 тисяч. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

Початковим каменем спотикання стали плани підвищення акцизів на пальне. За останній рік дизельне пальне у Франції здорожчало на 23%, бензин - на 15%. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте. Чиновники мотивують це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою Еммануеля Макрона.