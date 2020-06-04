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Джеймс Меттіс - колишній міністр оборони США.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джеймс Меттіс".
Президент США Дональд Трамп намагається не об'єднати країну, а розколоти її, вважає колишній керівник Пентагону Джеймс Меттіс. Також ексурядовець розкритикував намір Трампа залучити армію для придушення заворушень.