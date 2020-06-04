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Джеймс Меттіс

Джеймс Меттіс - колишній міністр оборони США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джеймс Меттіс".

Ексміністр оборони США Меттіс різко розкритикував Трампа за реакцію на протести

Ексміністр оборони США Меттіс різко розкритикував Трампа за реакцію на протести 04.06.2020

Президент США Дональд Трамп намагається не об'єднати країну, а розколоти її, вважає колишній керівник Пентагону Джеймс Меттіс. Також ексурядовець розкритикував намір Трампа залучити армію для придушення заворушень.
Дональд Трамп обрав кандидата на посаду посла США в Україні

Дональд Трамп обрав кандидата на посаду посла США в Україні 02.05.2020

Президент США Дональд Трамп запропонував Сенату кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона, старшого радника Білого дому з безпекових питань в Україні.
Трамп висунув Марка Еспера на пост виконувача обов'язків міністра оборони

Трамп висунув Марка Еспера на пост виконувача обов'язків міністра оборони 22.06.2019

Після відмови Патріка Шанахана від подальшої роботи на посту виконувача обов'язків міністра оборони США президент Дональд Трамп запропонував на цю посаду кандидатуру Марка Еспера.
Різка критика з боку Трампа лунає тепер й на адресу Меттіса, який йде з посади

Різка критика з боку Трампа лунає тепер й на адресу Меттіса, який йде з посади 24.12.2018

Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс не вбачав проблем у відносинах США з союзниками, стверджує Дональд Трамп. Він пообіцяв виправити такий стан справ.
Трамп призначив заступника Меттіса виконувачем обов'язків міністра оборони США

Трамп призначив заступника Меттіса виконувачем обов'язків міністра оборони США 23.12.2018

Патрік Шанахан виконуватиме з 1 січня обов'язки глави Пентагону. Донедавна Шанахан був заступником Джеймса Меттіса, котрий пішов у відставку через розбіжності в поглядах з президентом США Дональдом Трампом.
Трамп змінив думку про успіхи США в Сирії

Трамп змінив думку про успіхи США в Сирії 23.12.2018

Раніше президент США оголосив про "повну перемогу" над ІД у Сирії. Після критики на свою адресу Трамп написав, що ІД переможена "значною мірою".
Спецпредставник США в антитерористичній коаліції подав у відставку

Спецпредставник США в антитерористичній коаліції подав у відставку 22.12.2018

Спецпредставник США в антитерористичній коаліції Бретт Макгурк з 31 грудня вже не обійматиме цю посаду. Про відставку стало відомо за кілька днів після того, як Дональд Трамп розпорядився вивести війська із Сирії.
Коментар: Тепер Трампа оточують лише ті, хто говорить так

Коментар: Тепер Трампа оточують лише ті, хто говорить "так" 21.12.2018

Відставка міністра оборони США Джеймса Меттіса на наступний день після рішення Дональда Трампа вивести війська із Сирії цілком логічна. Але це тривожний сигнал і може спричинити в зовнішній політиці США ще більший хаос.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про відставку

Глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про відставку 21.12.2018

Міністр оборони США залишає посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом. Це сталося на наступний день після того, як Трамп заявив про виведення військ з Сирії.
Глава Пентагону закинув РФ чергову спробу втрутитися у вибори в США

Глава Пентагону закинув РФ чергову спробу втрутитися у вибори в США 02.12.2018

Росія намагалась втрутитися у проміжні вибори до Конгресу США, заявив міністр оборони Джеймс Меттіс. Він зазначив, що відносини між Вашингтоном та Москвою погіршилися.
США перестали допомагати Саудівській Аравії у війні в Ємені

США перестали допомагати Саудівській Аравії у війні в Ємені 10.11.2018

Саудівська Аравія відмовилась від допомоги американських військових у дозаправці літаків, які ведуть бойові дії в Ємені. США підтримали це рішення.
У напрямку США вирушив ще один караван мігрантів з Центральної Америки

У напрямку США вирушив ще один караван мігрантів з Центральної Америки 28.10.2018

Мешканці Сальвадору, переважно чоловіки, послідували прикладу гондурасців і вирушили до США. У Сполучених Штатах готуються посилювати кордони.

У Празі відбувся найбільший за кілька десятиліть військовий парад

У Празі відбувся найбільший за кілька десятиліть військовий парад 28.10.2018

Чехія урочисто відзначила сторіччя створення незалежної Чехословаччини. На парад приїхали і військові інших країн-членів НАТО.
Глава Пентагону: Вбивство Хашоггі є загрозою стабільності в усьому регіоні

Глава Пентагону: Вбивство Хашоггі є загрозою стабільності в усьому регіоні 27.10.2018

Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі підриває верховенство права та регіональну стабільність на Близькому Сході, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс. Він зазначив, що США вживатимуть заходів у відповідь на це.
Пентагон спрямує 800 військових на кордон з Мексикою

Пентагон спрямує 800 військових на кордон з Мексикою 25.10.2018

Американський президент Дональд Трамп обіцяє не допустити в США тисячі мігрантів, що хочуть дістатися країни через Мексику. Охорону кордону посилять 800 військових.
Глава Пентагону заявив, що нікуди не йде з посади

Глава Пентагону заявив, що нікуди не йде з посади 16.10.2018

Міністр оборони США Джеймс Меттіс й надалі залишається "в команді" Дональда Трампа. Глава Пентагону заперечив чутки про свою відставку.

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