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Фото: DW/P. Böll
Джамшид Барзегар
Пропустити розділ Джамшид Барзегар: інші публікації
Джамшид Барзегар: інші публікації
Маневр відчаю президента Ірану Роухані
Маневр відчаю президента Ірану Роухані
Відмова Ірану від виконання ядерної угоди - ризикований хід, вважає оглядач DW Джамшид Барзегар.
Джамшид Барзегар
Коментар
Політика
09.05.2019
9 травня 2019 р.
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