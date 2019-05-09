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Джамшид Барзегар
Фото: DW/P. Böll

Джамшид Барзегар

Пропустити розділ Джамшид Барзегар: інші публікації

Джамшид Барзегар: інші публікації

Президент Ірану Хасан Роухані

Маневр відчаю президента Ірану Роухані

Маневр відчаю президента Ірану Роухані

Відмова Ірану від виконання ядерної угоди - ризикований хід, вважає оглядач DW Джамшид Барзегар.
Джамшид Барзегар
Джамшид Барзегар
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Політика
9 травня 2019 р.
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