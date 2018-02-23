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Джаз

Джаз є видом музичного мистецтва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джаз".

Джаз постав наприкінці 19-го - початку 20-го століття серед афроамериканців. Джаз склався під впливом африканських ритмів та європейської гармонії. В ході свого розвитку джазова музика зазнала змішання з іншими музичними традиціями та жанрами. Нині до джазу відносять навіть такі музичні форми, які мають лише опосередковане відношення до афроамериканських традицій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Інтерактив на цвинтарі: цифрові написи на могильних плитах (23.02.2018) 23.02.2018

Могильний пам'ятник з QR-кодом з'явився в Данії. Такий надгробок спорудили рідні відомого данського джазового музиканта Хьюго Расмуссена. Завдяки інновації відвідувачі кладовища можуть послухати гру басиста і побачити його виступи.
Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал - на межі життя і смерті

Переможець "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал - на межі життя і смерті 28.09.2017

Переможець "Євробачення" Сальвадор Собрал перебуває у відділі інтенсивної терапії. 8 вересня він виступив з останнім концертом. Нині його може врятувати лише донорське серце.

Канцлерка, яка співає... джаз (14.09.2017) 14.09.2017

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на передвиборчому заході ХДС заспівала... джаз. Дивіться, як це було.
Помер джазовий співак Ел Джерро

Помер джазовий співак Ел Джерро 12.02.2017

Ел Джерро відійшов із життя у віці 76 років у одній із клінік Лос-Анджелеса. Лише кілька днів тому семикратний володар "Греммі" оголосив про закінчення сценічної кар'єри.
Alfa Jazz Fest-2016: мега-зірки світового джазу у Львові

Alfa Jazz Fest-2016: мега-зірки світового джазу у Львові 28.06.2016

Тропічна спека, неймовірна концентрація джазових мега-зірок і нескінченне свято музики в європейській столиці джазу, в яку перетворився Львів у дні фестивалю Alfa Jazz Fest. Репортаж DW.
Найважливіші окуляри в історії кіно: Вуді Аллен святкує 80-річний ювілей

Найважливіші окуляри в історії кіно: Вуді Аллен святкує 80-річний ювілей 01.12.2015

Вуді Аллен практичного щороку знімає новий фільм. Ця звичка збереглась донині, хоча йому вже 80. Утім, починав він зовсім не з кінематографа.
Діджеї: рятівники вінілових платівок

Діджеї: рятівники вінілових платівок 28.10.2015

Навіть після тріумфу CD-дисків та MP3 діджеї всього світу залишилися вірними вініловим платівкам. Саме завдяки їм музичні фірми й досі не припинили їхнє виробництво.
У гонитві за вінілом: платівки для полювальників і колекціонерів

У гонитві за вінілом: платівки для "полювальників" і колекціонерів 20.10.2015

Цими днями у Німеччині триває тиждень крамниць музичних платівок. Продавцям цих, здавалося б, старомодних носіїв справді є що святкувати. Адже платівка успішно пережила епоху MP3 та інтернет-стрімінгу.
В піку Кисельову: Посольство США підтримує фестиваль Джаз Коктебель у Затоці

В піку Кисельову: Посольство США підтримує фестиваль "Джаз Коктебель" у Затоці 21.08.2015

Посольство США підтримує фестиваль "Джаз Коктебель" в Одеській області. У відомстві закликають своїх громадян не їхати на організований Дмитром Кисельовим Koktebel Jazz Party до Криму.
Помер відомий джазовий музикант Макс Ґреґер

Помер відомий джазовий музикант Макс Ґреґер 15.08.2015

89-річний музикант помер у мюнхенській клініці. За життя він створив близько трьох тисяч композицій і виступав із такими світовими зірками, як Луї Армстронг та Елла Фіцджеральд.
Коротке життя Емі Вайнгаус

Коротке життя Емі Вайнгаус 17.07.2015

Британський режисер Асіф Кападія віднайшов для свого документального фільму про джазову і соул-співачку нові кадри. Погляд збоку на вразливу молоду жінку.
Музикант Андрій Кохан про джазові Концерти Миру на Донбасі

Музикант Андрій Кохан про джазові Концерти Миру на Донбасі 25.12.2014

У східноукраїнських Дружківці, Краматорську й Слов’янську пройшли джазові Концерти Миру. Виступи організовано в рамках міжнародного фестивалю Jazz Bez. Музикант Андрій Кохан розповів в інтерв'ю DW подробиці.
Jazz Bez у звільнених містах Донбасу, або Музика, що об'єднує

Jazz Bez у звільнених містах Донбасу, або Музика, що об'єднує 05.12.2014

Міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez, який стартує у Львові 5 грудня, завітає у звільнені Краматорськ, Слов’янськ та Дружківку. Музичний марафон матиме об’єднавчу місію.
Одеса-Кельн: джазовий вокал без кордонів

Одеса-Кельн: джазовий вокал без кордонів 26.11.2012

Шансів на самореалізацію в українських митців значно більше за кордоном. Співачка Тамара Лукашева з Одеси підкорює німецьку публіку джазовими композиціями та українськими народними піснями.
Джаз в автомобілі – небезпека аварії

Джаз в автомобілі – небезпека аварії 17.09.2012

Хто слухає класичну музику – той їде найупевненіше. Джаз та блюз, навпаки, занадто відволікають водія. Згідно з дослідженням концерну Allianz, кожного шостого гучна музика під час руху відволікає.
Німецькі канікули українських духових

Німецькі канікули українських духових 17.08.2012

Діксі, джаз, класика або український фольклор – львівські музиканти щоліта радують німецьких меломанів, виступаючи на вечірках, фестивалях, днях народження та весіллях.
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