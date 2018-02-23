Джаз є видом музичного мистецтва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джаз".

Джаз постав наприкінці 19-го - початку 20-го століття серед афроамериканців. Джаз склався під впливом африканських ритмів та європейської гармонії. В ході свого розвитку джазова музика зазнала змішання з іншими музичними традиціями та жанрами. Нині до джазу відносять навіть такі музичні форми, які мають лише опосередковане відношення до афроамериканських традицій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.