 Де в Німеччині є робота і доступне житло (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.08.2018

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Економіка

Де в Німеччині є робота і доступне житло (відео)

У Німеччині нестача робочих рук. Уряд розробляє закон, щоб спростити приїзд іноземних спеціалістів. У яких містах та регіонах ФРН легше знайти роботу і де більш-менш доступні ціни на оренду житла?

Arzt mit Klemmbrett (Colourbox/Pressmaster)

Найбільше в Німеччині заробляють лікарі

Шанси знайти хорошу роботу вищі на півдні та заході Німеччини, ніж на сході та півночі, помітили дослідники. За даними Інституту німецької економіки, приміром, в містечку Єна в Тюрингії зі стотисячним населенням кількість вакансій сягає 67 на 100 зареєстрованих безробітних. Втім, зазвичай, роботодавці повідомляють агентству з працевлаштування лише про половину вільних вакансій. Це означає, що реально вакансій у цьому містечку на півдні колишньої НДР більше, ніж людей, які шукають роботу. Крім того, там низька орендна плата за житло - 81 відсоток від середньонімецького показника. Де найбільше вакансій?

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На роботу до Німеччини – шанс для інженерів!

У Німеччині нині дефіцит інженерів. Відкритими залишаються вакансії майже на кожному другому підприємстві. Для іноземних фахівців двері широко відчинені. (16.07.2012)  

Німецький імміграційний закон: суперечки не вщухають

Уряд ФРН готує новий закон про імміграцію, який допоможе спростити працевлаштування іноземних фахівців. Перший законопроект викликав суперечливі реакції: підприємства радіють, профспілки та опозиція критикують. (20.08.2018)  

Громадяни Німеччини працюють менше, ніж в середньому по ЄС

В середньому громадяни Німеччини працюють 34,9 години на тиждень. Серед країн ЄС менше працюють лише жителі Данії та Нідерландів. Загалом середній показник у Євросоюзі - 36,4 години на тиждень. (20.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

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Уряд ФРН готує новий закон про імміграцію, який допоможе спростити працевлаштування іноземних фахівців. Перший законопроект викликав суперечливі реакції: підприємства радіють, профспілки та опозиція критикують.

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Докладно

Arzt mit Klemmbrett (Colourbox/Pressmaster)

Де в Німеччині є робота і доступне житло (відео)

У Німеччині нестача робочих рук. У яких містах та регіонах ФРН легше знайти роботу і де доступні ціни на оренду житла?  

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