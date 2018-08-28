Де в Німеччині є робота і доступне житло (відео)

У Німеччині нестача робочих рук. Уряд розробляє закон, щоб спростити приїзд іноземних спеціалістів. У яких містах та регіонах ФРН легше знайти роботу і де більш-менш доступні ціни на оренду житла?
Шанси знайти хорошу роботу вищі на півдні та заході Німеччини, ніж на сході та півночі, помітили дослідники. За даними Інституту німецької економіки, приміром, в містечку Єна в Тюрингії зі стотисячним населенням кількість вакансій сягає 67 на 100 зареєстрованих безробітних. Втім, зазвичай, роботодавці повідомляють агентству з працевлаштування лише про половину вільних вакансій. Це означає, що реально вакансій у цьому містечку на півдні колишньої НДР більше, ніж людей, які шукають роботу. Крім того, там низька орендна плата за житло - 81 відсоток від середньонімецького показника. Де найбільше вакансій?
У Німеччині нині дефіцит інженерів. Відкритими залишаються вакансії майже на кожному другому підприємстві. Для іноземних фахівців двері широко відчинені. (16.07.2012)
Уряд ФРН готує новий закон про імміграцію, який допоможе спростити працевлаштування іноземних фахівців. Перший законопроект викликав суперечливі реакції: підприємства радіють, профспілки та опозиція критикують. (20.08.2018)