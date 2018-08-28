Де в Німеччині є робота і доступне житло (відео)

Шанси знайти хорошу роботу вищі на півдні та заході Німеччини, ніж на сході та півночі, помітили дослідники. За даними Інституту німецької економіки, приміром, в містечку Єна в Тюрингії зі стотисячним населенням кількість вакансій сягає 67 на 100 зареєстрованих безробітних. Втім, зазвичай, роботодавці повідомляють агентству з працевлаштування лише про половину вільних вакансій. Це означає, що реально вакансій у цьому містечку на півдні колишньої НДР більше, ніж людей, які шукають роботу. Крім того, там низька орендна плата за житло - 81 відсоток від середньонімецького показника. Де найбільше вакансій?