Децентралізація: чому деякі ОТГ хочуть ліквідувати? (відео)

Добровільне створення громад розпочалося п'ять років тому. За цей час в Україні сформовано понад тисячу об'єднаних територіальних громад. Вони покривають 90 відсотків території України. Це високі показники, але цього не достатньо, аби звітувати про завершення реформи децентралізації. А до місцевих виборів, які відбудуться вже цієї осені, вся територія України має бути поділена на громади. Тож, влада включила "турборежим" і змінила закон "Про добровільне об'єднання територіальних громад". Згідно зі змінами, обласні адміністрації отримали повноваження доукомплектовувати чи ліквідовувати ОТГ. Це викликало невдоволення. Дивіться чому: