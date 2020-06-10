 Децентралізація: чому деякі ОТГ хочуть ліквідувати? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.06.2020

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Політика й суспільство

Децентралізація: чому деякі ОТГ хочуть ліквідувати? (відео)

За 5 років децентралізації в Україні створено понад тисячу об'єднаних територіальних громад. Деякі успішно господарюють: прибутки сіл зросли вдвічі. Однак низку ОТГ хочуть визнати неспроможними і ліквідувати. Чому так?

До місцевих виборів, що мають відбутися вже цієї осені, вся територія України повинна бути поділена на громади

До місцевих виборів, що мають відбутися вже цієї осені, вся територія України повинна бути поділена на ОТГ

Добровільне створення громад розпочалося п'ять років тому. За цей час в Україні сформовано понад тисячу об'єднаних територіальних громад. Вони покривають 90 відсотків території України. Це високі показники, але цього не достатньо, аби звітувати про завершення реформи децентралізації. А до місцевих виборів, які відбудуться вже цієї осені, вся територія України має бути поділена на громади. Тож, влада включила "турборежим" і змінила закон "Про добровільне об'єднання територіальних громад". Згідно зі змінами, обласні адміністрації отримали повноваження доукомплектовувати чи ліквідовувати ОТГ. Це викликало невдоволення. Дивіться чому:

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Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes. (28.11.2019)  

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Об'єднані територіальні громади: хто виграв, хто програв? (відео)

У одних селах - асфальт кладуть, в інших - немає навіть туалетів у лікарнях. Реформа децентралізації триває п'ятий рік. Чому деякі села саботують реформу та як живеться тим, хто увійшов до ОТГ? (12.11.2018)  

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Докладно

Landkarte - Lupe - Ukraine mit Kiew (picture-alliance/dpa/L. Halbauer)

Як змінюють карту України: очевидність і піводні камені

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