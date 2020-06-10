Децентралізація: чому деякі ОТГ хочуть ліквідувати? (відео)

За 5 років децентралізації в Україні створено понад тисячу об'єднаних територіальних громад. Деякі успішно господарюють: прибутки сіл зросли вдвічі. Однак низку ОТГ хочуть визнати неспроможними і ліквідувати. Чому так?
До місцевих виборів, що мають відбутися вже цієї осені, вся територія України повинна бути поділена на ОТГ
Добровільне створення громад розпочалося п'ять років тому. За цей час в Україні сформовано понад тисячу об'єднаних територіальних громад. Вони покривають 90 відсотків території України. Це високі показники, але цього не достатньо, аби звітувати про завершення реформи децентралізації. А до місцевих виборів, які відбудуться вже цієї осені, вся територія України має бути поділена на громади. Тож, влада включила "турборежим" і змінила закон "Про добровільне об'єднання територіальних громад". Згідно зі змінами, обласні адміністрації отримали повноваження доукомплектовувати чи ліквідовувати ОТГ. Це викликало невдоволення. Дивіться чому:
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