Децентралізація в Україні: навіщо ліквідують 490 районів (відео)

Реформа децентралізації стартувала в Україні 2014 року. Її мета - концентрація основних коштів і повноважень саме на рівні громад. Реформа має покласти край пострадянській регіональній вертикалі столиця-область-район.
Теперішній етап реформи децентралізації має покласти край пострадянській регіональній вертикалі. Відтепер Київ матиме зв'язок з областю, районом і з кожною громадою, тому що будуть прямі міжбюджетні відносини з кожним рівнем. Це посилює вплив і відповідальність громад, однак водночас зміцнює їх зв'язок з центром, що має запобігти сепаратистським настроям. Також впровадники реформи впевнені, що ця система має побороти неофеодалізм в Україні.
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