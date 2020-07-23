 Децентралізація в Україні: навіщо ліквідують 490 районів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Децентралізація в Україні: навіщо ліквідують 490 районів (відео)

Реформа децентралізації стартувала в Україні 2014 року. Її мета - концентрація основних коштів і повноважень саме на рівні громад. Реформа має покласти край пострадянській регіональній вертикалі столиця-область-район.

default

Теперішній етап реформи децентралізації має покласти край пострадянській регіональній вертикалі. Відтепер Київ матиме зв'язок з областю, районом і з кожною громадою, тому що будуть прямі міжбюджетні відносини з кожним рівнем. Це посилює вплив і відповідальність громад, однак водночас зміцнює їх зв'язок з центром, що має запобігти сепаратистським настроям. Також впровадники реформи впевнені, що ця система має побороти неофеодалізм в Україні. 

 

DW.COM

Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео)

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню з боку президента та його монобільшості, створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і Ігорем Коломойським.  

Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель (відео)

Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes.  

Децентралізація від Зеленського: який статус насправді отримає Донбас

У проєкті конституційних змін щодо децентралізації влади президента Володимира Зеленського немає згадки про особливий статус Донбасу. Натомість з'являться префекти та округи. Докладніше - у матеріалі DW.  

Децентралізація: чому деякі ОТГ хочуть ліквідувати? (відео)

За 5 років децентралізації в Україні створено понад тисячу об'єднаних територіальних громад. Деякі успішно господарюють: прибутки сіл зросли вдвічі. Однак низку ОТГ хочуть визнати неспроможними і ліквідувати. Чому так?  

Також за темою

Децентралізація в Україні: навіщо зменшили кількість районів 23.07.2020

Реформа децентралізації стартувала в Україні 2014 року. ЇЇ мета - концентрація основних коштів і повноважень саме на рівні громад. Реформа має покласти край пострадянській регіональній вертикалі столиця-область-район.

Karte - Ukraine - UK

Новий адміністративно-територіальний устрій: як змінюють карту України 10.06.2020

Український уряд планує укрупнити райони, а у межах кожної області створити об'єднані територіальні громади. Новий устрій планують затвердити уже в червні.

Ukraine Dorf Novovasylivka Straße

Об'єднані територіальні громади: хто виграв, хто програв? (відео) 12.11.2018

У одних селах - асфальт кладуть, в інших - немає навіть туалетів у лікарнях. Реформа децентралізації триває п'ятий рік. Чому деякі села саботують реформу та як живеться тим, хто увійшов до ОТГ?

Реклама

Докладно

Собор Святої Софії у Стамбулі

Собор Святої Софії у Стамбулі

Музей закривається, мечеть відкривається.  

В уряді ФРН знов розкритикували санкції США через Північний потік-2

"Північний потік-2": в уряді ФРН розкритикували санкції США

Санкції США через будівництво "Північного потоку-2" суперечать міжнародному праву, переконана Крамп-Карренбауер.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  