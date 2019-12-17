Дефіцит бюджету США перевищить трильйон доларів - прогноз

Дефіцит бюджету Сполучених Штатів Америки у новому фіскальному році перевищить позначку в один трильйон доларів, незважаючи на здорову економіку країни. Про це у вівторок, 28 січня, повідомило у своєму звіті управління Конгресу США щодо бюджету (CBO), передає агенція АР.

У CBO також прогнозують, що у період з 2021 до 2030 року дефіцит бюджету США щороку у середньому становитиме 1,3 трильйона доларів. Однією з причин такого прогнозу є економічна політика президента США Дональда Трампа, при якому виросли витрати бюджету, а також були помітно скорочені податки для корпорацій.

Востаннє дефіцит американського бюджету перевищив трильйон доларів у 2012 році. Тоді це стало наслідком глибокого економічного спаду у 2007-2009 роках. Натомість зараз економіка США має хороші показники - згідно з прогнозом, у 2020 очікується зростання ВВП країни на 2,2 відсотка, а рівень безробіття до 2022 року прогнозується на позначці нижче чотирьох відсотків.

Зростання боргу США

Крім того, у CBO прогнозують, що державний борг США збільшиться з нинішніх 81 відсотка від ВВП країни до 98 відсотків у 2030 році. Це буде найвищий показник в історії США після Другої світової війни. За оцінками CBO, американський держборг і після цього продовжить рости, досягнувши рекордного рівня за весь час - 180 відсотків від ВВП до 2049 року.

Раніше уряд США повідомив, що у 2019 році дефіцит бюджету склав 984 мільярди доларів.