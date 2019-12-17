 Дефіцит бюджету США перевищить трильйон доларів - прогноз | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.01.2020

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Економіка

Дефіцит бюджету США перевищить трильйон доларів - прогноз

Дефіцит бюджету Сполучених Штатів перевищить один трильйон доларів у новому фіскальному році, прогнозують у Конгресі. На збільшення дефіциту вплинуть додаткові витрати та скасування низки податків.

Бюджетне бюро Конгресу США припускає, що дефіцит бюджету країни може перевищити трильйон доларів

Бюджетне бюро Конгресу США припускає, що дефіцит бюджету країни може перевищити трильйон доларів

Дефіцит бюджету Сполучених Штатів Америки у новому фіскальному році перевищить позначку в один трильйон доларів, незважаючи на здорову економіку країни. Про це у вівторок, 28 січня, повідомило у своєму звіті управління Конгресу США щодо бюджету (CBO), передає агенція АР.

У CBO також прогнозують, що у період з 2021 до 2030 року дефіцит бюджету США щороку у середньому становитиме 1,3 трильйона доларів. Однією з причин такого прогнозу є економічна політика президента США Дональда Трампа, при якому виросли витрати бюджету, а також були помітно скорочені податки для корпорацій.

Востаннє дефіцит американського бюджету перевищив трильйон доларів у 2012 році. Тоді це стало наслідком глибокого економічного спаду у 2007-2009 роках. Натомість зараз економіка США має хороші показники - згідно з прогнозом, у 2020 очікується зростання ВВП країни на 2,2 відсотка, а рівень безробіття до 2022 року прогнозується на позначці нижче чотирьох відсотків.

Зростання боргу США

Крім того, у CBO прогнозують, що державний борг США збільшиться з нинішніх 81 відсотка від ВВП країни до 98 відсотків у 2030 році. Це буде найвищий показник в історії США після Другої світової війни. За оцінками CBO, американський держборг і після цього продовжить рости, досягнувши рекордного рівня за весь час - 180 відсотків від ВВП до 2049 року.

Раніше уряд США повідомив, що у 2019 році дефіцит бюджету склав 984 мільярди доларів. 

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