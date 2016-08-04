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Дефляція в Нідерландах склала 0,3 відсотка, однак експерти не прогнозують негативних тенденцій для ринкової кон’юнктури.
Плани з реалізації нової програми стимулювання економічного зростання обсягом у 28 трильйонів ще має затвердити уряд та винести на обговорення парламенту.
У першому кварталі 2016 року ВВП країни зріс на 0,7 відсотка. Зростання також перевершило очікування аналітиків.
Європейський центральний банк вирішив подовжити та розширити програму скуповування держоблігацій до березня 2017року. Спроба таким чином запобігти занадто низькій інфляції в ЄС зіштовхується з критикою німецьких банків.
Зростання економіки ФРН у 2015 році перевищить показники останніх чотирьох років, вважає німецький Інститут економічних досліджень. Забезпечить його головно збільшення видатків споживачів.
Через падіння світових цін на нафту в Німеччині подешевшали низка товарів та послуг. Інфляція в грудні 2014-го становила 0,2 відсотка. Водночас економісти запевняють, що поки про дефляцію не йдеться.
Про перехід Литви на євро і як вдається вирішувати проблеми країни тепер, розповів в інтерв’ю DW прем’єр-міністр країни Альгирдас Буткявичюс. Він порушив також тему відносин з Росією.
Маріо Драґі запускає друкарський верстат. У ФРН його критикують за скупку держоблігацій, але він йде на ризик заради південних країн Єврозони. Саме їх тепер й питатимуть особливо, впевнений Андрій Гурков.
Споживачі тішаться - уперше за п’ять років ціни на споживчі товари в Єврозоні впали. Інший бік медалі - загроза дефляції, що може викликати спад у європейській економіці.
Європейські експортери та банкіри з ЄЦБ тішаться, імпортери та любителі подорожувати за кордон - у програші. Слабкий євро може дати поштовх економіці Європи. Водночас він несе с собою і певні ризики.
Кризи в Україні та на Близькому Сході негативно впливають на економічну динаміку в Німеччині, кажуть німецькі банкіри. Водночас вони не очікують рецесії.
Девальвація європейської грошової одиниці неминуча і для Єврозони бажана. Долар дорожчатиме. Окремі експерти навіть заговорили про паритет двох резервних валют.
Якщо росіяни зіткнулись з різким прискоренням зростання цін, то жителі Єврозони - з його різким уповільненням. ЄЦБ запевняє, що радіти тут нічому, і починає боротьбу з дефляцією.
Наслідки тяжкої рецесії: у Греції з рекордною швидкістю знижуються ціни. Країна перебуває у полоні дефляції, але є деякі просвіти у цілковитій темряві.
Макроекономічною хворобою, від якої вже два десятиліття не може вилікуватись Японія, тепер заразилась Греція. Водночас у Німеччині різко уповільнились темпи інфляції.
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