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Дефляція

Ціни в Нідерландах упали вперше за 30 років

Ціни в Нідерландах упали вперше за 30 років 04.08.2016

Дефляція в Нідерландах склала 0,3 відсотка, однак експерти не прогнозують негативних тенденцій для ринкової кон’юнктури.
В Японії оголосили про нову програму стимулювання економіки на 265 мільярдів доларів США

В Японії оголосили про нову програму стимулювання економіки на 265 мільярдів доларів США 27.07.2016

Плани з реалізації нової програми стимулювання економічного зростання обсягом у 28 трильйонів ще має затвердити уряд та винести на обговорення парламенту.
Економіка Німеччини більш ніж удвічі прискорила зростання

Економіка Німеччини більш ніж удвічі прискорила зростання 13.05.2016

У першому кварталі 2016 року ВВП країни зріс на 0,7 відсотка. Зростання також перевершило очікування аналітиків.
ЄЦБ ще активніше скуповуватиме держоблігації та борги

ЄЦБ ще активніше скуповуватиме держоблігації та борги 03.12.2015

Європейський центральний банк вирішив подовжити та розширити програму скуповування держоблігацій до березня 2017року. Спроба таким чином запобігти занадто низькій інфляції в ЄС зіштовхується з критикою німецьких банків.
Німецька економіка в 2015 році зросте найвищими темпами за останні чотири роки

Німецька економіка в 2015 році зросте найвищими темпами за останні чотири роки 18.03.2015

Зростання економіки ФРН у 2015 році перевищить показники останніх чотирьох років, вважає німецький Інститут економічних досліджень. Забезпечить його головно збільшення видатків споживачів.
Німеччині може загрожувати дефляція

Німеччині може загрожувати дефляція 29.01.2015

Через падіння світових цін на нафту в Німеччині подешевшали низка товарів та послуг. Інфляція в грудні 2014-го становила 0,2 відсотка. Водночас економісти запевняють, що поки про дефляцію не йдеться.
Прем'єр Литви: без миру в Україні не буде покращення відносин з Росією

Прем'єр Литви: без миру в Україні не буде покращення відносин з Росією 27.01.2015

Про перехід Литви на євро і як вдається вирішувати проблеми країни тепер, розповів в інтерв’ю DW прем’єр-міністр країни Альгирдас Буткявичюс. Він порушив також тему відносин з Росією.
Коментар: ЄЦБ вдарить трильйоном по дефляції

Коментар: ЄЦБ вдарить трильйоном по дефляції 23.01.2015

Маріо Драґі запускає друкарський верстат. У ФРН його критикують за скупку держоблігацій, але він йде на ризик заради південних країн Єврозони. Саме їх тепер й питатимуть особливо, впевнений Андрій Гурков.
У Єврозоні ціни знизилися вперше за п’ять років

У Єврозоні ціни знизилися вперше за п’ять років 07.01.2015

Споживачі тішаться - уперше за п’ять років ціни на споживчі товари в Єврозоні впали. Інший бік медалі - загроза дефляції, що може викликати спад у європейській економіці.
Слабкий євро - шанс чи ризик?

Слабкий євро - шанс чи ризик? 07.01.2015

Європейські експортери та банкіри з ЄЦБ тішаться, імпортери та любителі подорожувати за кордон - у програші. Слабкий євро може дати поштовх економіці Європи. Водночас він несе с собою і певні ризики.
Банкіри погіршили прогноз зростання ВВП Німеччини

Банкіри погіршили прогноз зростання ВВП Німеччини 17.09.2014

Кризи в Україні та на Близькому Сході негативно впливають на економічну динаміку в Німеччині, кажуть німецькі банкіри. Водночас вони не очікують рецесії.
Євро падає і буде падати

Євро падає і буде падати 06.09.2014

Девальвація європейської грошової одиниці неминуча і для Єврозони бажана. Долар дорожчатиме. Окремі експерти навіть заговорили про паритет двох резервних валют.
Росія та Єврозона: два світи - дві інфляції

Росія та Єврозона: два світи - дві інфляції 03.09.2014

Якщо росіяни зіткнулись з різким прискоренням зростання цін, то жителі Єврозони - з його різким уповільненням. ЄЦБ запевняє, що радіти тут нічому, і починає боротьбу з дефляцією.
У Греції стрімко падають ціни

У Греції стрімко падають ціни 10.12.2013

Наслідки тяжкої рецесії: у Греції з рекордною швидкістю знижуються ціни. Країна перебуває у полоні дефляції, але є деякі просвіти у цілковитій темряві.
Дефляція в Єврозоні: наскільки небезпечно?

Дефляція в Єврозоні: наскільки небезпечно? 29.04.2013

Макроекономічною хворобою, від якої вже два десятиліття не може вилікуватись Японія, тепер заразилась Греція. Водночас у Німеччині різко уповільнились темпи інфляції.