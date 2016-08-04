Коментар: ЄЦБ вдарить трильйоном по дефляції

Маріо Драґі запускає друкарський верстат. У ФРН його критикують за скупку держоблігацій, але він йде на ризик заради південних країн Єврозони. Саме їх тепер й питатимуть особливо, впевнений Андрій Гурков.