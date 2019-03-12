 Детективів НАБУ відсторонили через розслідування журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Детективів НАБУ відсторонили через розслідування журналістів

На час проведення службового розслідування в НАБУ відсторонили двох детективів, про яких розповіли журналісти у розслідуванні про розкрадання в сфері оборони.

Nationales Anti-Korruptions Büro der Ukraine NABU in Kiew (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

Двох детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), згаданих у журналістському розслідуванні Bihus.info, відсторонено на час проведення службового розслідування. Таке рішення ухвалив директор НАБУ Артем Ситник з огляду на суспільний резонанс та після консультацій з членами Ради громадського контролю й управлінням внутрішнього контролю НАБУ, повідомляють у НАБУ у четвер, 14 березня.

DW.COM

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відкидає закиди на адресу військової прокуратури та СБУ в потуранні незаконним схемам в "Укроборонпромі". (12.03.2019)

Команда журналістських розслідувань Bihus.info стверджує, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому". Реакції правоохоронців на ці звинувачення поки що не було. (12.03.2019)

"Для максимальної ефективності службового розслідування та мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я ухвалив рішення відсторонити детективів, задіяних у підготовці листів, оприлюднених журналістами Bihus.info", - зазначив Ситник. Він повідомив, що результати службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань, а також оприлюднені.

Нагадаємо, 11 березня команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила останню серію свого розслідування щодо розкрадань на підприємствах оборонного комплексу, в якому стверджується, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців. Серед іншого журналісти розповіли, що нібито у НАБУ сприяли гальмуванню розслідувань, які мали місце щодо фактів розкрадань. У НАБУ стверджують, що наведені журналістами дані є маніпуляцією, а відповіді, які НАБУ надавало на журналістські запити, не були оприлюднені. 

Також за темою

Ukraine Artem Sytnyk Leiter Nationales Antikorruptionsbüro

НАБУ розслідує ймовірну причетність своїх працівників до розкрадання в оборонці 12.03.2019

У НАБУ кілька днів тому почали службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників бюро. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Nationales Anti-Korruptions Büro der Ukraine NABU in Kiew

НАБУ відкрило ще одну справу щодо корупції в оборонній сфері 05.03.2019

Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо розкрадання керівниками "Укрспецекспорту" державних коштів під час закупівлі деталей для авіатехніки.

Ukraine Artem Sytnyk Leiter Nationales Antikorruptionsbüro

НАБУ провело десятки обшуків у справі про розкрадання в оборонній сфері 07.03.2019

Детективи НАБУ провели обшуки у приміщеннях колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, його сина та інших осіб, які можуть бути причетні до корупції в оборонній сфері.

Реклама

Докладно

Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на епідемію кору в Україні

Епідемія кору - динозаври також були проти

Масова відмова від вакцинації дітей призвела до епідемії кору в Україні. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.  

Європейські фрукти та овочі з іспанського рабства

Сучасне "рабство": чого коштують іспанські овочі (відео)

Працівники найбільшої теплиці у світі, що знаходиться в Іспанії, скаржаться на нелюдські умови праці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  