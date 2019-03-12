Детективів НАБУ відсторонили через розслідування журналістів

Двох детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), згаданих у журналістському розслідуванні Bihus.info, відсторонено на час проведення службового розслідування. Таке рішення ухвалив директор НАБУ Артем Ситник з огляду на суспільний резонанс та після консультацій з членами Ради громадського контролю й управлінням внутрішнього контролю НАБУ, повідомляють у НАБУ у четвер, 14 березня.

"Для максимальної ефективності службового розслідування та мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я ухвалив рішення відсторонити детективів, задіяних у підготовці листів, оприлюднених журналістами Bihus.info", - зазначив Ситник. Він повідомив, що результати службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань, а також оприлюднені.

Нагадаємо, 11 березня команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила останню серію свого розслідування щодо розкрадань на підприємствах оборонного комплексу, в якому стверджується, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців. Серед іншого журналісти розповіли, що нібито у НАБУ сприяли гальмуванню розслідувань, які мали місце щодо фактів розкрадань. У НАБУ стверджують, що наведені журналістами дані є маніпуляцією, а відповіді, які НАБУ надавало на журналістські запити, не були оприлюднені.