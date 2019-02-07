Десятки тисяч іспанців протестували в Мадриді проти уряду Санчеса

Десятки тисяч іспанців у неділю, 10 лютого, вийшли на акцію протесту в Мадриді за єдність Іспанії та проти соціал-демократичногопрем'єр-міністра країни Педро Санчеса. Також вони вимагали проведення нових парламентських виборів. Активісти закидають Санчесу, що він поводиться занадто поступливо в переговорах з регіональним урядом Каталонії, повідомляє агенція dpa. Іспанський прем'єр запропонував шляхом перемовин зменшити напруженість у Каталонії через тамтешні виступи за незалежність регіону.

У центрі Мадрида зібралось близько 45 тисяч активістів

Демонстрацію організували праві та ультраправі партії, повідомляє агенція Reuters. Нинішня акція у центрі іспанської столиці - найбільша з часів перебування Санчеса при владі, який у червні минулого року очолив уряд меншості. За даними правоохоронців, на протест у Мадриді вийшли близько 45 тисяч людей.

Нагадаємо, Педро Санчес прийшов до влади в червні 2018-го після оголошення вотуму недовіри попередньому прем'єр-міністру Іспанії Маріано Рахою. Санчес заручився підтримкою лівопопулістської партії "Подемос" та двох сепаратистських партій з Каталонії, підтримки яких він потребує в парламенті для ухвалення рішень.

Багато іспанців обурені тим, що нинішній очільник уряду досі не оголосив про проведення дострокових виборів до парламенту, хоча під час вступу на посаду він заявляв про намір це зробити. Але про конкретні терміни проведення виборів так і не йшлося. Чергові ж вибори до іспанського парламенту мають відбутися у 2020 році.