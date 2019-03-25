Десятки тисяч палестинців протестують на кордоні з Ізраїлем

Троє палестинських демонстрантів загинули, ще понад 300 отримали поранення в сутичках з ізраїльськими військовими на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, що тривали з вечора 29 березня. Про це в суботу, 30 березня, повідомило Товариство Червоного Хреста Палестини.

За даними ізраїльської армії, 30 березня 40 тисяч палестинських демонстрантів зібралися на кількох ділянках кордону між Сектором Гази та Ізраїлем. Вони підпалювали та шини та жбурляли каміння й вибухові пристрої. Ізраїльські військові попередили протестувальників, щоб ті не наближалися до прикордонної огорожі ближче, ніж на 300 метрів.

Тисячі палестинців вийшли на акцію протесту, щоб відзначити першу річницю "Великого маршу повернення". Нагадаємо, що організована радикальним рухом ХАМАС протестна акція "Великий марш повернення" почалася 20 березня 2018 року й мала на меті змусити Ізраїль дозволити палестинцям повернутися на території, які їм раніше довелося залишити. Відтоді в акціях, що відбувалися щосуботи, за даними міністерства охорони здоров'я Палестини, загинули 268 осіб.