Десятки тисяч людей протестують в Гонконгу

Десятки тисяч людей вийшли у неділю, 21 липня, на антиурядові протести на вулиці в Гонконгу. Вони вимагають остаточної відмови від суперечливого законопроєкту про екстрадицію громадян до Китаю, а також виступають проти насильства з боку поліції на минулих демонстраціях, повідомила агенція dpa.

Протестувальники у Гонконгу

Влада заблокувала центр міста, правопорядок забезпечують близько п'яти тисяч правоохоронців. Поліція також скоротила маршрут демонстрації, пославшись на сутички, які відбулись на минулих акціях протесту. Однак демонстранти пройшли маршем від парку Вікторії у торговому районі до сусіднього району Ван Чай. Після цього натовп зібрався біля міського парламенту та штабу поліції.

Раніше глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам вже заявила про остаточне припинення роботи над скандальним законопроєктом та назвала його "мертвим". Однак це не задовольнило активістів, які тепер вимагають її відставки.

На демонстрацію вийшли десятки тисяч людей

Протестувальники також наполягають на створенні незалежної комісії з розслідування дій правоохоронців, зокрема, стрілянини по мітингарях гумовими кулями, використанні перцевого спрею та сльозогінного газу. Також демонстранти оприлюднили відео, на якому поліцейські б'ють ймовірно неозброєних мітингарів кийками та щитами.

Люди протестують проти законопроєкту про екстрадицію до Китаю

Напередодні мітингу поліція повідомила про виявлення схованки зі зброєю та затримання через це трьох людей. Також був знайдений одяг із надписами "Національний фронт Гонконгу", що є назвою групи за незалежність регіону, повідомило видання South China Morning Post.

Протести в Гонконгу почались кілька місяців тому через намір уряду ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.