Десятки тисяч людей протестували проти расизму в Мілані

Десятки тисяч людей у суботу, 2 березня, вийшли на демонстрацію проти расизму в італійському місті Мілані. Учасники акції пройшли маршем центром Мілана, після чого зібралися на центральні площі міста перед Міланським собором.

Мер Мілана Джузеппе Сала, який також взяв участь у заході, наголосив, що акція протесту проти расизму є "потужним політичним свідченням того, що Італія є не лише такою країною, якою її на даний момент змальовують". За даними представника мерії Мілана П'єрфранческо Маджоріно, в акції взяли участь близько 200 тисяч людей, інформує агенція dpa.

"Люди передусім" - гасло учасників маршу

Демонстрація була організована низкою громадських організацій. Гаслом акції стало "Люди передусім" ("Prima le persone"), що є відповіддю на висловлювання чинного міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні "Італійці передусім" ("Prima gli Italiani").

Учасники маршу "Люди передусім" у Мілані

Очолювана Сальвіні правопопулістська політична партія "Ліга Півночі" проводить жорстку антиміграційну політику в коаліційному уряді. Їй вдалося здобути підтримку значної частини італійців, однак водночас політика партії та риторика її лідерів поляризує та розколює країну.