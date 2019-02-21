 Десятки тисяч людей протестували проти расизму в Мілані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

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Новини

Десятки тисяч людей протестували проти расизму в Мілані

У масовій акції, за даними мерії Мілана, взяло участь близько 200 тисяч людей. Учасники демонстрації виступили проти жорсткої антиміграційної політики нинішнього італійського уряду.

У Мілані люди вийшли на вулиці, щоб сказати ні расизму

У Мілані люди вийшли на вулиці, щоб сказати "ні" расизму

Десятки тисяч людей у суботу, 2 березня, вийшли на демонстрацію проти расизму в італійському місті Мілані. Учасники акції пройшли маршем центром Мілана, після чого зібралися на центральні площі міста перед Міланським собором.

Мер Мілана Джузеппе Сала, який також взяв участь у заході, наголосив, що акція протесту проти расизму є "потужним політичним свідченням того, що Італія є не лише такою країною, якою її на даний момент змальовують". За даними представника мерії Мілана П'єрфранческо Маджоріно, в акції  взяли участь близько 200 тисяч людей, інформує агенція dpa.

Люди передусім - гасло учасників маршу

"Люди передусім" - гасло учасників маршу

Демонстрація була організована низкою громадських організацій. Гаслом акції стало "Люди передусім" ("Prima le persone"), що є відповіддю на висловлювання чинного міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні "Італійці передусім" ("Prima gli Italiani").

Учасники маршу Люди передусім у Мілані

Учасники маршу "Люди передусім" у Мілані

Очолювана Сальвіні правопопулістська політична партія "Ліга Півночі" проводить жорстку антиміграційну політику в коаліційному уряді. Їй вдалося здобути підтримку значної частини італійців, однак водночас політика партії та риторика її лідерів поляризує та розколює країну.

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Чому італійці обрали євроскептиків і популістів? (11.06.2018)

DW.COM

Уряд Італії застерігає баварців від наміру переправити частину мігрантів назад на італійську територію. Жоден аеропорт не буде доступний, попередив Маттео Сальвіні. (07.10.2018)

Зміни, запропоновані главою МВС Італії Маттео Сальвіні, мають зокрема ускладнити отримання мігрантами "гуманітарного захисту". Документ також передбачає виділення 3,5 мільйона євро на депортацію мігрантів. (24.09.2018)

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Чому італійці обрали євроскептиків і популістів? (11.06.2018)  

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