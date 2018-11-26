Десятки тисяч людей в Брюсселі вийшли на марш на захист клімату

Перед відкриттям кліматичної конференції у польському Катовіце десятки тисяч бельгійців вийшли на марш на захист клімату в Брюсселі. Вони вимагали зменшити викиди вуглекислого газу.
Десятки тисяч людей у неділю, 2 грудня, вийшли на демонстрацію у Брюсселі, закликаючи бельгійський уряд до активніших заходів із захисту клімату на національному, європейському та світовому рівнях. За даними поліції, в марші взяли участь 65 тисяч людей, повідомляє агенція dpa.
Учасники демонстрації також вимагали активніших заходів щодо обмеження викидів вуглекислого газу та обмеження глобального потепління на рівні нижче двох градусів за Цельсієм, а за можливістю і до 1,5 градуса за Цельсієм, що було прописане за мету в Паризькій кліматичній угоді 2015 року.
Демонстрація відбулася на тлі початку роботи 24-ї кліматичної конференції ООН у польському Катовіце. Як пояснює "Польське радіо", офіційне відкриття конференції відбудеться у понеділок 3 грудня, але перше пленарне засідання делегатів відбулося вже у суботу 2 грудня. Під час конференції представники майже 200 держав обговорюватимуть, зокрема, конкретні заходи щодо втілення Паризької кліматичної угоди. Конференція триватиме до 14 грудня.
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