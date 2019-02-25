 Десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести в Румунії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2019

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Новини

Десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести в Румунії

Тисячі румнуів вийшли на вулиці у Бухаресті та вимагали відставки уряду. Люди протестували рівно через рік після того, як поліція жорстко придушила інший антиурядовий мітинг.

Десятки тисяч румунів вийшли на антиурядові протести у Бухаресті

Мітинг у Бухаресті

Близько 24 тисяч людей у суботу, 10 серпня, протестували проти румунського уряду та вимагали його відставки у Бухаресті. Протестувальники зібралися біля будівлі уряду та скандували "Злодії!" та "Відставка!", передає румунська агенція "Агерпрес".

Ця акція протесту відбулася через рік після інших масових антиурядових мітингів. 10 серпня 2018 року на протест у Бухаресті вийшли близько 80 тисяч людей. Тоді поліція застосувала сльозоточивий газ та водомети проти протестувальників, постраждали близько 450 учасників. Також було подано 700 скарг на силовиків, але розслідування дій силовиків загальмувалося.

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На думку органів юстиції Румунії, військові заходи, підтримані Ілієску, сприяли насильству після повалення режиму Чаушеску в 1989 році. Тоді загинуло понад 860 осіб. (21.12.2018)

Протестувальники вимагають забезпечити незалежність органів прокуратури. Нова постанова уряду Румнунії дозволяє кабміну впливати на прокуратуру, кажуть критики. (25.02.2019)

Протестувальники вшанували пам'ять двох убитих дівчат

Крім того, протестувальники згадали про двох викрадених і вбитих дівчат та вшанували їхню пам'ять. Одна з них тричі телефонувала до поліції та повідомила про своє місцезнаходження. Попри це, поліцейські витратили 19 годин, щоб дістатися будинку, де тримали дівчину. На місці вони вже знайшли її останки.

Реакція поліції на дзвінки загиблої дівчини викликала обурення в суспільстві. Тисячі демонстрантів у Бухаресті та інших містах країни вийшли на вулиці 27 липня та звинуватили поліцію у некомпетентності. Тоді демонстранти розкритикували судову реформу в країні та звинуватили правлячих соціал-демократів в ослабленні системи кримінальної юстиції через внесені ними зміни. 

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    Президент у незаконній будівлі?

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Ak Orda Palast in Kasachstan

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    Нафтодоларова розкіш

    Вночі урядові будівлі столиці Казахстану постійно змінюють свій колір. Президентський палац видається при цьому кричущою копією Білого дому у Вашингтоні. Нурсултан Назарбаєв почав керувати країною ще за радянських часів. Говорять, що його родина володіє сімома мільярдами доларів. Казахстан - країна, багата на сировинні корисні копалини.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Kasachstan

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Феодальні володіння під Києвом

    Цю елітну резиденцію у Межигір’ї неподалік від Києва побудував колишній президент України Віктор Янукович. Після його втечі в лютому 2014 в Росію громадські активісти опублікували в інтернеті документи, які були знайдені на дні Київського моря. Коли Януковича у 2010 обрали президентом, одним із перших його кроків стало розпорядження придбати люстру для резиденції вартістю у вісім мільйонів євро.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Безмежний блиск

    Так виглядали апартаменти українського екс-президента: багато золота, блиску і несмаку. Януковича звинувачують у корупції та панибратстві. Він привласнив собі сотні мільйонів євро. Його сини Віктор та Олександр також зуміли заробити чималі статки завдяки своєму батькові.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Elysee Palast Frankreich

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Монархічна пишність в Парижі

    Чимало пафосу і в оточенні тих, хто працює в президентській резиденції на Сені. Ось, наприклад, вид на письмовий стіл президента Франції. У Парижі представники влади працюють ніби в музеях. Єлисейський палац переповнений історичними творами мистецтва та раритетними меблями. Бетонні стіни - тільки у підвалі, де за товстими сталевими дверима ховається командний центр управління ядерною зброєю.

  • Bildergalerie Protzbauten der Diktatoren

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Оманлива скромність в Багдаді

    Порівняно з іншими президентськими резиденціями палац колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна в Багдаді, принаймні ззовні, видається майже непомітним і досить скромним.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Grüner Palast Iran

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Перська пишність

    До будівельного комплексу Саадабад на північному сході іранської столиці Тегерана належать аж 18 палаців. У 1920-ті роки шах Реза Пехлеві захотів розширити комплекс у кілька разів. Приміщення почали використовувати як у службових цілях, так і як житло. Так званий "зелений палац" служив шаху та його дружині Сораї літньою резиденцією.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Katar

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Чудовий палац в Досі

    У цьому палаці проживає емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Він відкрив двері країни на Захід та заснував 1996 року англомовний телеканал Al Jazeera. Тоді Катар заявив про себе на зовнішньополітичній арені. Та з часом емір знову опинився в ізоляції, зокрема, через свою підтримку єгипетського руху "Брати-мусульмани". Катар підозрюють також у фінансуванні терористичних груп.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Ghana

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Палац в Аккрі

    В цьому розкішному палаці розташована резиденція ганського глави держави. Гана є передовим прикладом стабільності Африки та економічного прогресу. Країна досить добре заробляє на експорті какао і золота. Тим не менш, майже половина з 23 мільйонів населення Гани й досі проживає в бідності. Це пов'язують, зокрема, з корупцією в попередньому уряді країни.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Mexiko

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Вражаюче мистецтво

    У багатьох владних установах по всьому світу можна насолоджуватися незрівнянними творами мистецтва. Ось тут, у президентському палаці в Мехіко, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр милується однією з картин на стіні.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Schloss Bellevue Deutschland

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Замок для громадян

    Палац Бельвю в Берліні - офіційна резиденція німецького федерального президента. Бездоганна біла будівля у неокласичному стилі розміщена на річці Шпрее. Двоповерховий комплекс був побудований за ескізами архітектора Філіппа Даніеля Боуманна в 1786 році. Будівля служила приватною резиденцією Фердинанда Пруського. У саду палацу проходять літні вечірки, які дуже популярні серед відвідувачів.

    Автор: Івета Ондрускова, Вікторія Білаш


DW.COM

Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

У росіян є Кремль, у американців - Білий дім, у французів - Єлисейський палац. Віднедавна і в Туреччині є свій палац. Він, як і багато інших, славиться своєю помпезністю, блиском та марнославством. (30.10.2014)  

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