Десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести в Румунії

Близько 24 тисяч людей у суботу, 10 серпня, протестували проти румунського уряду та вимагали його відставки у Бухаресті. Протестувальники зібралися біля будівлі уряду та скандували "Злодії!" та "Відставка!", передає румунська агенція "Агерпрес".

Ця акція протесту відбулася через рік після інших масових антиурядових мітингів. 10 серпня 2018 року на протест у Бухаресті вийшли близько 80 тисяч людей. Тоді поліція застосувала сльозоточивий газ та водомети проти протестувальників, постраждали близько 450 учасників. Також було подано 700 скарг на силовиків, але розслідування дій силовиків загальмувалося.

Протестувальники вшанували пам'ять двох убитих дівчат

Крім того, протестувальники згадали про двох викрадених і вбитих дівчат та вшанували їхню пам'ять. Одна з них тричі телефонувала до поліції та повідомила про своє місцезнаходження. Попри це, поліцейські витратили 19 годин, щоб дістатися будинку, де тримали дівчину. На місці вони вже знайшли її останки.

Реакція поліції на дзвінки загиблої дівчини викликала обурення в суспільстві. Тисячі демонстрантів у Бухаресті та інших містах країни вийшли на вулиці 27 липня та звинуватили поліцію у некомпетентності. Тоді демонстранти розкритикували судову реформу в країні та звинуватили правлячих соціал-демократів в ослабленні системи кримінальної юстиції через внесені ними зміни.