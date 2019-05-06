Десятки загиблих внаслідок пожежі в поїзді в Пакистані

Внаслідок пожежі, що сталась в потязі на південному сході у Пакистані, загинули щонайменше 65 осіб. Про це у четвер, 31 жовтня, повідомляє поліція міста Рахім Яр Хан. За її даними, понад 30 людей госпіталізовані, 12 з них перебувають у критичному стані.

За попередньою інформацією, один з пасажирів потяга, що прямував з Карачі до Лахора, мав намір приготувати собі сніданок і використав для цього балон з газом, який вибухнув. Пожежа охопила три вагони. Люди почали вистрибували з потяга, коли він їхав на великій швидкості. Щонайменше 38 людей згоріли у вагонах.

Пожежу вдалось локалізувати. Рятувальні роботи тривають. Рятувальники попереджають, що кількість жертв може збільшитись.

Нагадаємо, що у січні цього року в Данії сталася найбільша за 30 років історії країни катастрофа на потязі. Внаслідок аварії загинули шестеро людей.