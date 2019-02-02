 Десятеро людей загинули на вихідних в Альпах внаслідок сходження лавин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

Десятеро людей загинули на вихідних в Альпах внаслідок сходження лавин

Лише протягом минулих вихідних в Альпах загинули щонайменше 10 людей - трагедії сталися внаслідок сходження лавин.

Італійська влада, зокрема, повідомляла про високу загрозу сходження лавин

Італійська влада, зокрема, повідомляла про високу загрозу сходження лавин

Щонайменше десять людей загинули протягом минулих вихідних в Альпах внаслідок сходження лавин, повідомляє в понеділок, 5 лютого, агенція AFP з посиланням на рятувальні служби.

Як зазначається, найгірший випадок трапився в гірській області Валле-д'Аоста, що на північному заході Італії. Там загинуло п'ятеро людей, ще одна особа зникла безвісти внаслідок сходження трьох лавин. Рятувальники, зокрема, поблизу курорту Курмайор у Валле-д'Аоста вели пошуки двох французів і двох британців, які після катання на лижах не повернулися до свого готелю. Пошуки були припинені протягом ночі неділі, а вранці в понеділок рятувальники виявили тіла трьох людей. Пошуки ще одного зниклого тривають. За даними місцевих ЗМІ, зниклий лижник є французом.

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Трагедія сталася поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг. Ще одна особа вважається зниклою безвісти. (13.01.2019)

Четверо приятелів-лижників з Німеччини катались в горах і не повернулись після сходження лавини. Тіла трьох чоловіків знайшли раніше. (16.01.2019)

Також лавина в італійському Больцано, що біля австрійського кордону, вбила 18-річного лижника, а в сусідній Ломбардії від лавини загинув сноубордист. Зазначається, що італійська влада повідомляла про високий ризик сходженя лавин протягом вихідних.

Крім того, повідмляється, що у французькому регіоні Савойя загинув лижник, який катався поза лижною трасою.

Ще одна трагедія сталася у Швейцарії: там у суботу в кантоні Берн лавина збила чоловіка і жінку - чоловік загинув, а жінка одужує в лікарні. А в австрійській землі Карринтія лавина збила двох чоловіків віком 30 і 52 роки - старший з них загинув, а молодший лишився неушкодженим. У той же час у Тіролі вдалося врятувати після сходження лавини 10 лижників віком від 17 до 59 років.

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