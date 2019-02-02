Десятеро людей загинули на вихідних в Альпах внаслідок сходження лавин

Щонайменше десять людей загинули протягом минулих вихідних в Альпах внаслідок сходження лавин, повідомляє в понеділок, 5 лютого, агенція AFP з посиланням на рятувальні служби.

Як зазначається, найгірший випадок трапився в гірській області Валле-д'Аоста, що на північному заході Італії. Там загинуло п'ятеро людей, ще одна особа зникла безвісти внаслідок сходження трьох лавин. Рятувальники, зокрема, поблизу курорту Курмайор у Валле-д'Аоста вели пошуки двох французів і двох британців, які після катання на лижах не повернулися до свого готелю. Пошуки були припинені протягом ночі неділі, а вранці в понеділок рятувальники виявили тіла трьох людей. Пошуки ще одного зниклого тривають. За даними місцевих ЗМІ, зниклий лижник є французом.

Також лавина в італійському Больцано, що біля австрійського кордону, вбила 18-річного лижника, а в сусідній Ломбардії від лавини загинув сноубордист. Зазначається, що італійська влада повідомляла про високий ризик сходженя лавин протягом вихідних.

Крім того, повідмляється, що у французькому регіоні Савойя загинув лижник, який катався поза лижною трасою.

Ще одна трагедія сталася у Швейцарії: там у суботу в кантоні Берн лавина збила чоловіка і жінку - чоловік загинув, а жінка одужує в лікарні. А в австрійській землі Карринтія лавина збила двох чоловіків віком 30 і 52 роки - старший з них загинув, а молодший лишився неушкодженим. У той же час у Тіролі вдалося врятувати після сходження лавини 10 лижників віком від 17 до 59 років.

Дивитись відео 01:29 Now live 01:29 хв Поділитись Контрольовані лавини: як підривають снігові завали (14.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3BWYF Контрольовані лавини: як підривають снігові завали (14.01.2019)