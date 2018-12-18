Держприкордонслужба: бойовики на Донбасі затримують людей в "сірій зоні"

Проросійські бойовики направляють людей через лінію розмежування в темний час доби, всупереч встановленому режиму роботи контрольно-пропускних пунктів на Донбасі. Про це у п'ятницю, 21 грудня, повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві зазначили, що проросійські сепаратисти уповільнюють пропуск громадян через лінію розмежування у визначений час роботи КПВВ та створюють значне накопичення громадян і транспорту на тимчасово окупованій території України.

"Після закінчення визначеного графіком часу роботи контрольних пунктів бойовики, загострюючи ситуацію безпеки у межах дорожніх коридорів, пропускають одразу велику кількість цивільних осіб", - повідомила Держприкордонслужба. Там додали, що представники самопроголошених органів влади провокують громадян залишатися на ночівлю у так званій "сірій зоні", що загрожує їх життю та здоров'ю.

20 грудня бойовики діяли так в усіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду, коли о 17:00 із тимчасово окупованої території України одразу прибула значна кількість громадян і автомобілів. Наприклад, до КПВВ "Станиця Луганська" прибули 246 громадян, до КПВВ "Новотроїцьке" 64 автомобілі, до КПВВ "Гнутове" 25 автомобілів, до КПВВ "Майорське" прибуло 25 автомобілів, а до КПВВ "Мар’їнка" 28 машин.

"Під час спілкування з громадянами прикордонники з'ясували, що окупаційні війська навмисно тримали людей на своїх блокпостах і деякий час блокували пропускні операції", - розповіли в прикордонслужбі. Внаслідок таких дій бойовиків роботу зазначених КПВВ було продовжено, і українські прикордонники додатково пропустили через лінію розмежування 835 громадян.

За даними штабу Операції об'єднаних сил, зараз КПВВ на Донбасі працюють з с 07:00 до 18:30. Щодоби пункти пропуску перетинають кілька тисяч людей.