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Держкіно - Державне агентство України з питань кіно. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держкіно".
Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) серед іншого опікується виробництвом фільмів за державним замовленням. Держкіно веде також реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстрантів фільмів та видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
20 лютого на "Берлінале" - світова прем'єра фільму "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк. Це єдиний фільм з України, представлений у програмі Panoramа. Водночас під гаслом Ukraine is your DestiNation Україна демонструє себе світовій кіноіндустрії.
У Санкт-Петербурзі відбулась прем'єра скандального фільму "Матильда". Через погрози головний актор німець Ларс Айдінґер не приїхав на показ. Як повідомили DW у Держкіно, до них ще не зверталися за дозволом на прокат цієї кінострічки в Україні.
Фільм німецького виробництва "Tschіller: Off Duty", головну роль у якому зіграв зірка німецького кіно Тіль Швайґер, заборонили в українському прокаті через позитивний образ представників держави-агресора. Як на цю заборону відреагували в Німеччині?