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Держкіно

Держкіно - Державне агентство України з питань кіно. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держкіно".

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) серед іншого опікується виробництвом фільмів за державним замовленням. Держкіно веде також реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстрантів фільмів та видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю 17.04.2022

Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
Не мої цінності: міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

"Не мої цінності": міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку 11.11.2021

Причиною звільнення Олександр Ткаченко назвав рішення уряду відокремити Держкіно від мінкульту. Міністр також розкритикував бюджет на галузь культури на 2022 рік.
Держкіно очолила заступниця голови Запорізької ОДА Марина Кудерчук

Держкіно очолила заступниця голови Запорізької ОДА Марина Кудерчук 29.01.2020

Досвідом Марини Кудерчук у сфері кіно є робота в кіноконцертному залі в Запоріжжі. Однак вона заявила, що проводила там "досить багато прем'єр українських фільмів і запрошували кінематографістів".
Антиутопія на Донбасі має всі шанси стати реальністю

"Антиутопія на Донбасі має всі шанси стати реальністю" 24.01.2020

Виконавець головної ролі в українському фільмі "Атлантида" Андрій Римарук розповів в інтерв'ю DW про те, що чекає на Україну після війни на Донбасі та як зняти фільм без професійних акторів.
На Берлінале вперше покажуть фільм Сенцова Номери

На "Берлінале" вперше покажуть фільм Сенцова "Номери" 22.01.2020

На німецькому кінофестивалі "Берлінале" відбудеться світова прем'єра фільму "Номери" українського режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова.
НАБУ не виявило розтрати держкоштів під час зйомок фільму з Зеленським у головній ролі

НАБУ не виявило розтрати держкоштів під час зйомок фільму з Зеленським у головній ролі 21.08.2019

Провадження, відкрите за фактом можливої розтрати Держкіно державних коштів, виділених на створення фільму "Я, ти, він, вона" з Володимиром Зеленським у головній ролі, припинено, повідомили в НАБУ.
Стус: стрічка про поета-дисидента може не вийти на екрани?

"Стус": стрічка про поета-дисидента може не вийти на екрани? 13.08.2018

Ще на етапі зйомок стрічка про поета-дисидента Василя Стуса опинилась в епіцентрі політичного скандалу. Чи може Держкіно не допустити її до показу?

Українська світова прем’єра на "Берлінале": магія, секс і любов (22.02.2018) 22.02.2018

Німецьким глядачам пощастило першими побачити світову прем'єру стрічки з України "Коли падають дерева". Чому на "Берлінале", один з найбільших кінофестивалів світу, Україна привезла лише один і саме цей фільм?

Україна на "Берлінале": Ukraine is your DestiNation (20.02.2018) 20.02.2018

20 лютого на "Берлінале" - світова прем'єра фільму "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк. Це єдиний фільм з України, представлений у програмі Panoramа. Водночас під гаслом Ukraine is your DestiNation Україна демонструє себе світовій кіноіндустрії.

Прем'єра скандальної "Матильди" про "слабкого" царя у Росії (24.10.2017) 24.10.2017

У Санкт-Петербурзі відбулась прем'єра скандального фільму "Матильда". Через погрози головний актор німець Ларс Айдінґер не приїхав на показ. Як повідомили DW у Держкіно, до них ще не зверталися за дозволом на прокат цієї кінострічки в Україні.

Німецький "Зухвалий Нік" не пройшов "фейсконтроль" Держкіно України (15.11.2016) 15.11.2016

Фільм німецького виробництва "Tschіller: Off Duty", головну роль у якому зіграв зірка німецького кіно Тіль Швайґер, заборонили в українському прокаті через позитивний образ представників держави-агресора. Як на цю заборону відреагували в Німеччині?
Кіносанкції: Як німецький бойовик в Україні з прокату знімали

Кіносанкції: Як німецький бойовик в Україні з прокату знімали 15.11.2016

В Україні заборонили німецький бойовик "Зухвалий Нік" з Тілем Швайґером у головній ролі. У немилість фільм потрапив через епізод з російськими правоохоронцями. DW з'ясовувала, як сприйняли у ФРН українські кіносанкції.

Компанія-продюсер відреагувала на заборону в Україні фільму з Тілем Швайґером

Компанія-продюсер відреагувала на заборону в Україні фільму з Тілем Швайґером 14.11.2016

Німецька телерадіокомпанія NDR, яка виступила копродюсером стрічки "Зухвалий Нік" з Тілем Швайґером у головній ролі, відреагувала на заборону фільму в Україні.
Україна заборонила німецький фільм з доброзичливим агентом ФСБ

Україна заборонила німецький фільм з доброзичливим агентом ФСБ 12.11.2016

Україна не дозволила прокат німецького бойовика про торгівлю людьми. Заборона здійснена відповідно до українського законодавства, повідомили DW у Держкіно.