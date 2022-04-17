Прем'єра скандальної "Матильди" про "слабкого" царя у Росії (24.10.2017)

У Санкт-Петербурзі відбулась прем'єра скандального фільму "Матильда". Через погрози головний актор німець Ларс Айдінґер не приїхав на показ. Як повідомили DW у Держкіно, до них ще не зверталися за дозволом на прокат цієї кінострічки в Україні.