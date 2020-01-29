Держкіно очолила заступниця голови Запорізької ОДА Марина Кудерчук

Український уряд у середу, 29 січня, призначив головою Державного агентства з питань кіно Марину Кудерчук. Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

З 7 листопада 2019 року Марина Кудерчук працювала заступницею голови Запорізької обласної держадміністрації. До цього з березня 2017 року вона обіймала посади заступника директора, а потім директорки кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі. Згідно з її біографією на сайті Запорізької ОДА, раніше Кудерчук працювала менеджеркою, юристкою, обіймала різні посади в податковій службі та департаменті екології та природних ресурсів.

Після призначення Марина Кудерчук закликала судити про неї за результатами її роботи. За її словами, ті, хто говорить про відсутність у неї будь-якого досвіду у сфері кіно, не володіють інформацією. "За часів мого перебування на посаді керівника запорізького кінотеатру імені Довженка я і моя команда проводили досить багато прем'єр українських фільмів і запрошували кінематографістів. До речі, нашій команді вдалося за короткий період часу вивести цей кінотеатр із розрухи та зробити одним з найуспішніших у Запоріжжі", - зазначила Кудерчук, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Також вона заявила, що у кінотеатрі проводили кілька фестивалів українського кіно, в залах були аншлаги, було організовано кіношколу, а також проводилися кіноконкурси для молоді.

Як повідомлялося, 4 жовтня Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держкіно. За результатами конкурсу фінальний етап пройшла лише генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич. Однак 21 листопада стало відомо, що Сінькевич не набрала достатньої кількості балів за результатами співбесіди в четвертому турі конкурсу.

Представники кіноіндустрії виступили на захист Сінькевич. Після цього Кабмін оголосив повторний конкурс на голову Держкіно. Однак Юлія Сінькевич відмовилася від участі в ньому, зазначивши, що склад комісії, яка обирала голову відомства, не змінився.