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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держкомтелерадіо".
Основне завдання Державного комітету телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) полягає в забезпеченні формування та реалізації політики українського уряду в сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах. Саме Держкомтелерадіо разом з іншими органами української влади вживає заходів до обмеження доступу на український ринок видавничої продукції, що має походження або виготовлена на "території держави-агресора", а також тимчасово окупованій території України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В екстреному порядку силами волонтерів за умови обмеженого держфінансування Україна підготувалася до участі у найбільшому ринку книжок у світі. DW розмовляла з Ольгою Жук про особливості організації національного стенду.