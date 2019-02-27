На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держкомтелерадіо".

Основне завдання Державного комітету телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) полягає в забезпеченні формування та реалізації політики українського уряду в сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах. Саме Держкомтелерадіо разом з іншими органами української влади вживає заходів до обмеження доступу на український ринок видавничої продукції, що має походження або виготовлена на "території держави-агресора", а також тимчасово окупованій території України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.