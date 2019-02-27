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Держкомтелерадіо

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держкомтелерадіо".

Основне завдання Державного комітету телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) полягає в забезпеченні формування та реалізації політики українського уряду в сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах. Саме Держкомтелерадіо разом з іншими органами української влади вживає заходів до обмеження доступу на український ринок видавничої продукції, що має походження або виготовлена на "території держави-агресора", а також тимчасово окупованій території України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Уряд України доручив змінити правила відбору в пісенному конкурсі Євробачення

Уряд України доручив змінити правила відбору в пісенному конкурсі "Євробачення" 27.02.2019

До правил національного відбору представника України для участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" треба внести зміни, вирішили у Кабміні. Одна з умов - жодних гастролей у Росії.
Держкомтелерадіо пропонує запровадити санкції проти 35 російських видавництв

Держкомтелерадіо пропонує запровадити санкції проти 35 російських видавництв 16.08.2018

Комітет з питань телебачення і радіомовлення хоче покарати російські видавництва, які видають продукцію антиукраїнського змісту.
Ольга Жук: Я б хотіла, щоб після Франкфуртського ярмарку відзвітували щодо витрат

Ольга Жук: Я б хотіла, щоб після Франкфуртського ярмарку відзвітували щодо витрат 13.10.2015

В екстреному порядку силами волонтерів за умови обмеженого держфінансування Україна підготувалася до участі у найбільшому ринку книжок у світі. DW розмовляла з Ольгою Жук про особливості організації національного стенду.

Чорний список: "за" і "проти" книжкової заборони 12.08.2015

Україна внесла 38 російських книжок до списку заборонених. Чи допоможе це побороти російську пропаганду?
ДФС України обіцяє роз'яснити ситуацію навколо повідомлень про заборону російських книг

ДФС України обіцяє роз'яснити ситуацію навколо повідомлень про заборону російських книг 12.08.2015

Інформація про заборону ввезення на територію України книг українофобського змісту російських авторів поки що не підтверджена офіційно.