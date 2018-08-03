 Держкомтелерадіо пропонує запровадити санкції проти 35 російських видавництв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

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Новини

Держкомтелерадіо пропонує запровадити санкції проти 35 російських видавництв

Комітет з питань телебачення і радіомовлення хоче покарати російські видавництва, які видають продукцію антиукраїнського змісту.

Держкомтелерадіо наполягає на санкціях проти російських видавництв

Держкомтелерадіо наполягає на санкціях проти російських видавництв

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) у четвер, 16 серпня, повідомив, що вніс на розгляд уряду проект розпорядження про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій до російських видавництв, що видають і поширюють продукцію антиукраїнського змісту. Питання застосування санкцій планується винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

За результатами трирічного моніторингу комітет склав перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, повыдомляється на сайты Держкомтелерадіо. Станом на 15 серпня до переліку внесено 192 видання, випущених 35 російськими видавництвами.

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"Ці видавці свідомо укладають договори із "творцями" текстів, що спрямовані на розпалювання міжетнічної, релігійної ворожнечі, пропагують насильство та вчинення терористичних актів проти України. Така "література" є складовою гібридної війни, яку веде проти України Росія", - зазначив перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

За його словами, у разі ухвалення урядом відповідного рішення очікується значне скорочення імпорту видавничої продукції з Росії, що має відкрити нові можливості для українських видавців і дистриб'юторів.

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