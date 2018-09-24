Держдума РФ прийняла закон про пенсійну реформу в другому читанні

Держдума Росії в середу, 26 вересня, більшістю голосів прийняла в другому читанні законопроект про пенсійну реформу. Як передає агентство "Інтерфакс", 326 депутатів проголосували за законопроект, 59 виступили проти, ще один законодавець утримався. Третє, остаточне читання законопроекту заплановано на 27 вересня.

Раніше цього ж дня Держдума одноголосно підтримала всі поправки до законопроекту про пенсійну реформу, внесені президентом РФ Володимиром Путіним. 385 депутатів висловилися за ухвалення поправок, голосів проти, а також тих, хто утримався, - не було.

Законопроект про пенсійну реформу розглядався в другому читанні. У першому варіанті, ініційованому урядом, зокрема, пропонувалося збільшити пенсійний вік для чоловіків на п'ять років (до 65 років) і для жінок на вісім років (до 63 років).

Ухвалення закону в першому читанні викликало незадоволення в російському суспільстві. Країною пройшли масові акції протесту, а рейтинги "Єдиної Росії" і президента РФ Володимира Путіна знизилися на 7 і 8 відсотків відповідно.

Володимир Путін у телевізійному зверненні 29 серпня спробував обґрунтувати необхідність підвищення пенсійного віку в Росії і запропонував пом'якшити пенсійну реформу. Зокрема, він висловив пропозицію підвищення пенсійного віку для жінок до 60, а не 63 років.

Людям, які мали виходити на пенсію за старим законодавством в найближчі два роки, Путін запропонував надати право оформити пенсію на шість місяців раніше нового пенсійного віку. Окрім того, він доручив уряду затвердити спеціальну програму з підвищення кваліфікації для громадян передпенсійного віку.