 Держдума РФ ввела штрафи за відмову вказувати статус ″іноземного агента″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

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Держдума РФ ввела штрафи за відмову вказувати статус "іноземного агента"

За "політичну діяльність" без зазначення статусу "іноагента" в Росії передбачено високі штрафи.

Обмеження свободи слова в Росії

Депутати російської Держдуми у вівторок, 16 лютого, схвалили відразу в другому і третьому читаннях закон про адміністративні штрафи за порушення порядку діяльності "іноземних агентів".

Згідно з цим документом, за поширення в ЗМІ, в тому числі в їхніх матеріалах в інтернеті, інформації про "іноагентів" (як фізичних осіб, так і некомерційних організацій) та їхніх матеріалів без відповідного маркування фізичні особи можуть бути оштрафовані на 2,5 тисячі російських рублів. Посадовим особам за те саме діяння доведеться сплатити штраф у сумі від чотирьох до п'яти тисяч рублів.

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А виробництво і поширення "іноагентами" матеріалів у ЗМІ без зазначення їхнього статусу каратимуть штрафами для посадових осіб - до 300 тисяч рублів, для юридичних - до 500 тисяч.

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Найбільший штраф загрожує "іноагентам" за "політичну діяльність" без зазначення їхнього статусу. Для фізичних осіб він становитиме п'ять тисяч рублів, а для юридичних - п'ять мільйонів рублів.

Законодавство РФ про "іноагентів"

У липні 2012 року Держдума ухвалила поправки до закону "Про некомерційні організації", згідно з якими статус іноземного агента отримали російські некомерційні організації (НКО), що займаються "політичною діяльністю" на території Росії і отримують "грошові кошти та інше майно від іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства". Відповідно до закону, іноземні агенти повинні зареєструватися як такі в міністерстві юстиції РФ і вказувати свій статус у всіх публікаціях у ЗМІ та в Інтернеті.

25 листопада 2017 року в якості відповідного заходу на вимогу міністерства юстиції США про реєстрацію в якості іноземних агентів Russia Today і Sputnik в РФ було ухвалено закон, що запроваджує поняття "ЗМІ-іноагента". Згідно з ним, мін'юст РФ може визнати іноагентами будь-які іноземні ЗМІ, які отримують фінансування або майно від іноземних органів або громадян безпосередньо або через російські юрособи.

Тоді ж цей закон різко розкритикували в ЄС, як загрозу свободі слова. На листопад 2019 року такими було визнано 10 ЗМІ.

У січні 2018 року Держдума схвалила в першому читанні поправки про визнання фізичних осіб "іноагентами". Вибірково визначати людей, які увійдуть до списку "іноагентів", будуть мін'юст РФ і МЗС Росії.

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8 грудня 2020 року Держдума схвалила в першому читанні законопроєкт Про регулювання діяльності фізосіб і організацій, визнаних іноагентами в РФ. Якщо цей проект ухвалять, іноземними агентами можна буде визнавати фізичних осіб, які займаються політичною діяльністю або збором відомостей у військово-технічній сфері і отримують гроші та іншу допомогу з-за кордону. 28 грудня 2020 року міністерство юстиції РФ опублікувало перший список "фізосіб-іноземних агентів", серед яких - відомий російський правозахисник Лев Пономарьов.

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